Лучшие модели роутеров Xiaomi. За эти деньги любые аналоги глубоко позади





Xiaomi Mi Router 4C — 1506 р.







Базовая модель с минимальными возможностями для не особо требовательных пользователей. Работает со стандартом Wi-Fi 4, поддерживает только диапазон 2,4 ГГц, максимальная скорость 300 Мбит/с. Покупать этот роутер целесообразно, только если у вас старые устройства и вам не особо важно качество интернет-соединения, лишь был хоть какой-то доступ к сети. Выбор роутера не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Это не то устройство, которое покупают всего на год или два, поэтому у него должен быть запас характеристик на будущее, но и приобретать максимально навороченные модели тоже нецелесообразно, поскольку у них своеобразная сфера применения (например, для подключения десятков гаджетов в публичных местах или для суперхардкорного гейминга). У Xiaomi есть роутеры в любых ценовых категориях — от самых дешёвых до относительно дорогих, но все они выделяются на фоне конкурентов за счёт цены, характеристик и дизайна.Базовая модель с минимальными возможностями для не особо требовательных пользователей. Работает со стандартом Wi-Fi 4, поддерживает только диапазон 2,4 ГГц, максимальная скорость 300 Мбит/с. Покупать этот роутер целесообразно, только если у вас старые устройства и вам не особо важно качество интернет-соединения, лишь был хоть какой-то доступ к сети. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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ООО "ЯНДЕКС"

ИНН: 7736207543

erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN

Эта модель чуть подороже, но гораздо более продвинутая. Она поддерживает беспроводное соединение со скоростью до 1167 Мбит/с, стандарт Wi-Fi 5, диапазоны 2,4 и 5 ГГц, а также обладает встроенным тюнером DVB-C/T2/T для просмотра цифрового телевидения.Ещё более интересная модель, немногим дороже предыдущей. Здесь уже есть поддержка Wi-Fi 6, скорость почти на треть выше (до 1500 Мбит/с), а технология OFDMA повышает стабильность соединения и снижает задержки при передаче сигнала, что важно для онлайн-игр.Заметный скачок в цене, и уже гораздо больше различных улучшений и наворотов, но всё ещё без излишеств. Этот роутер обладает поддержкой Wi-Fi 6, работает с диапазонами 2,4 и 5 ГГц, обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения 3000 Мбит/с. У него 2-ядерный процессор MediaTek Filogic 820, обеспечивающий одновременное подключение до 128 устройств. Сигнал усиливается с помощью технологии Xtra Range, благодаря чему проходит даже через стены (конечно, не особо толстые). Если где-то образуются слепые зоны, можно создать MESH-сеть, такую возможность роутер тоже поддерживает. Эту модель можно смело брать в просторную квартиру с большим количеством подключаемых к интернету устройств.Опять прирост в цене и чуть больше различных фич. Этот роутер ещё более дальнобойный, благодаря увеличению количества антенн и мощности сигнала. Его одного должно хватить на большую квартиру или дом (и даже останется немного соседям). Есть поддержка Wi-Fi 6, скорость до 3200 Мбит/с, два диапазона (2,4 и 5 ГГц), поддержка MESH и куча дополнительных настроек и возможностей для гиков.Доплата чуть более чем полутора тысячь рублей в этой ценовой категории малозаметен, но он приносит почти удвоение скорости по беспроводному соединению — до 6000 Мбит/с. И хотя этот роутер выпущен под брендом Redmi, а не Xiaomi, управлять тоже можно через приложение или веб-интерфейс Mi Home. А управлять есть чем — множество фич, настроек и аддонов. Характеристики уже не вызывают удивление — два диапазона, Wi-Fi 6 и поддержка MESH.Это одна из топовых моделей Xiaomi с 2,5-гигабитными портами для проводного интернета и максимальной скоростью 7000 Мбит/с по беспроводному соединению. Имеется поддержка Wi-Fi 7, двух диапазонов и MESH, а помимо этого есть 8 антенн и два усилителя сигнала для более широкого покрытия, ускорение передачи данных для игровых консолей, USB-порты для подключения сетевых накопителей, совместимость с NAS-серверами и возможность одновременного использования до 600 устройств. Дорого, но стоит того, аналоги у конкурентов ещё более затратные.