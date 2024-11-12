Лучшие модели роутеров Xiaomi. За эти деньги любые аналоги глубоко позади

Александр
Выбор роутера не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Это не то устройство, которое покупают всего на год или два, поэтому у него должен быть запас характеристик на будущее, но и приобретать максимально навороченные модели тоже нецелесообразно, поскольку у них своеобразная сфера применения (например, для подключения десятков гаджетов в публичных местах или для суперхардкорного гейминга). У Xiaomi есть роутеры в любых ценовых категориях — от самых дешёвых до относительно дорогих, но все они выделяются на фоне конкурентов за счёт цены, характеристик и дизайна.

Xiaomi Mi Router 4C — 1506 р.



Базовая модель с минимальными возможностями для не особо требовательных пользователей. Работает со стандартом Wi-Fi 4, поддерживает только диапазон 2,4 ГГц, максимальная скорость 300 Мбит/с. Покупать этот роутер целесообразно, только если у вас старые устройства и вам не особо важно качество интернет-соединения, лишь был хоть какой-то доступ к сети.

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Xiaomi Mi A4 Gigabit Edition — 2219 р.




Эта модель чуть подороже, но гораздо более продвинутая. Она поддерживает беспроводное соединение со скоростью до 1167 Мбит/с, стандарт Wi-Fi 5, диапазоны 2,4 и 5 ГГц, а также обладает встроенным тюнером DVB-C/T2/T для просмотра цифрового телевидения.

Xiaomi Router AX1500 — 2816 р.




Ещё более интересная модель, немногим дороже предыдущей. Здесь уже есть поддержка Wi-Fi 6, скорость почти на треть выше (до 1500 Мбит/с), а технология OFDMA повышает стабильность соединения и снижает задержки при передаче сигнала, что важно для онлайн-игр.

Xiaomi Mi AX3000T — 4050 р.



Заметный скачок в цене, и уже гораздо больше различных улучшений и наворотов, но всё ещё без излишеств. Этот роутер обладает поддержкой Wi-Fi 6, работает с диапазонами 2,4 и 5 ГГц, обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения 3000 Мбит/с. У него 2-ядерный процессор MediaTek Filogic 820, обеспечивающий одновременное подключение до 128 устройств. Сигнал усиливается с помощью технологии Xtra Range, благодаря чему проходит даже через стены (конечно, не особо толстые). Если где-то образуются слепые зоны, можно создать MESH-сеть, такую возможность роутер тоже поддерживает. Эту модель можно смело брать в просторную квартиру с большим количеством подключаемых к интернету устройств.

Xiaomi Router AX3200 — 5857 р.



Опять прирост в цене и чуть больше различных фич. Этот роутер ещё более дальнобойный, благодаря увеличению количества антенн и мощности сигнала. Его одного должно хватить на большую квартиру или дом (и даже останется немного соседям). Есть поддержка Wi-Fi 6, скорость до 3200 Мбит/с, два диапазона (2,4 и 5 ГГц), поддержка MESH и куча дополнительных настроек и возможностей для гиков.

Xiaomi Redmi AX6000 — 7545 р.



Доплата чуть более чем полутора тысячь рублей в этой ценовой категории малозаметен, но он приносит почти удвоение скорости по беспроводному соединению — до 6000 Мбит/с. И хотя этот роутер выпущен под брендом Redmi, а не Xiaomi, управлять тоже можно через приложение или веб-интерфейс Mi Home. А управлять есть чем — множество фич, настроек и аддонов. Характеристики уже не вызывают удивление — два диапазона, Wi-Fi 6 и поддержка MESH.

Xiaomi Mi Wi-Fi Router BE7000 — 14030 р.



Это одна из топовых моделей Xiaomi с 2,5-гигабитными портами для проводного интернета и максимальной скоростью 7000 Мбит/с по беспроводному соединению. Имеется поддержка Wi-Fi 7, двух диапазонов и MESH, а помимо этого есть 8 антенн и два усилителя сигнала для более широкого покрытия, ускорение передачи данных для игровых консолей, USB-порты для подключения сетевых накопителей, совместимость с NAS-серверами и возможность одновременного использования до 600 устройств. Дорого, но стоит того, аналоги у конкурентов ещё более затратные.


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