Найден лучший способ защититься от подмены товара при продаже через интернет

Продавать вещи через интернет иногда бывает небезопасно. Главный риск заключается в том, что вы можете нарваться на недобросовестного покупателя, который подменит ваш товар на примерно такой же, но сломанный или поддельный. Вы не сможете схватить его за руку в этот момент, а доказать подмену иногда бывает сложно, поскольку другим людям неизвестно, что вы вообще отправили, они могут сомневаться в вашей честности, предполагая, что это вы пытались подсунуть честному покупателю бракованный товар.
Предупреждать покупателя о пломбе не стоит, так как он может придумать, как обойти эту защиту. Но даже если вы поставите его в известность, хотя бы скройте отпечатанный на ней уникальный номер (вдруг есть мошенники, которые умеют печатать на пломбах нужные номера).
Конечно, бывают вещи, на которые сложно прикрепить пломбу с пластиковой стяжкой, в этом случае на выручку придут пломбы-наклейки. На них тоже есть уникальные номера, а вскрыть упаковку без повреждения пломбы не получится (и это стоит учитывать, поскольку у покупателя по сути не будет возможности тщательно проверить товар).
Номерные пломбы стоят копейки (примерно 5-10 рублей за штуку, если покупать на «Яндекс Маркете»), но они могут спасти от кражи товар стоимостью в тысячи, а то и десятки тысяч рублей.
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ООО "ЯНДЕКС"
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