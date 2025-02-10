Найден лучший способ защититься от подмены товара при продаже через интернет

Александр


Продавать вещи через интернет иногда бывает небезопасно. Главный риск заключается в том, что вы можете нарваться на недобросовестного покупателя, который подменит ваш товар на примерно такой же, но сломанный или поддельный. Вы не сможете схватить его за руку в этот момент, а доказать подмену иногда бывает сложно, поскольку другим людям неизвестно, что вы вообще отправили, они могут сомневаться в вашей честности, предполагая, что это вы пытались подсунуть честному покупателю бракованный товар.

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Один из лучших и недорогих способов защиты — прикрепить к продаваемой вещи номерную пластиковую пломбу. Процесс передачи товара в отправку, конечно же, стоит зафиксировать на камеру (лучше на видео, но можно просто сделать фото) — это доказательство пригодится, если обратно вернётся что-то другое, отсутствие пломбы будет означать, что ваш товар подменили.




Предупреждать покупателя о пломбе не стоит, так как он может придумать, как обойти эту защиту. Но даже если вы поставите его в известность, хотя бы скройте отпечатанный на ней уникальный номер (вдруг есть мошенники, которые умеют печатать на пломбах нужные номера).

Конечно, бывают вещи, на которые сложно прикрепить пломбу с пластиковой стяжкой, в этом случае на выручку придут пломбы-наклейки. На них тоже есть уникальные номера, а вскрыть упаковку без повреждения пломбы не получится (и это стоит учитывать, поскольку у покупателя по сути не будет возможности тщательно проверить товар).



Номерные пломбы стоят копейки (примерно 5-10 рублей за штуку, если покупать на «Яндекс Маркете»), но они могут спасти от кражи товар стоимостью в тысячи, а то и десятки тысяч рублей.

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Комментарии

+248
paradox
Тема интересная. Мы давно уже клеим пломбы на товары типо таких как акб, дисплеи и контроллеры. Покупатели с маркетплейсов конченные. Они даже при наличии пломб пытаются подменить товар, к примеру фото делают с нашим товаром, а отправляют уже свой хлам. Это к возвратам на ОЗОН больше относится. Сотрудники на ПВЗ ничерта не проверяют. И приходится бодаться с поддержкой что тот или иной товар был ранее маркирован и прислали фуфел обратно. Делаем видео с упаковкой товара до отправки и при получении возвратов на пвз прямо. Интересно услышать опыт других селлеров если таковые тут имеются.
2 минуты назад
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