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Лучший внешний SSD от Samsung рухнул в цене. У него ударопрочный корпус и высокая скорость записи
Фархад Усманов —
Каждый владелец компьютера или смартфона хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда память в девайсе закончилась, а полноценный бэкап сделать некуда. Чтобы избежать подобных проблем, лучше заранее обзавестись несколькими внешними SSD-накопителями. Памяти никогда не бывает много. Кстати, сейчас один из лучших SSD — Samsung T7 Shield на 1 ТБ — сливают на Маркете по очень выгодной цене.
Сразу отмечу, что все цены указаны на момент публикации статьи и только для Москвы. Жители других регионов могут переключиться на столицу и проверить возможность оформления доставки.
Samsung T7 Shield — компактный флагманский внешний SSD от проверенного бренда. Он оснашён портом USB Type-C (3.2 Gen 2) со скоростью чтения и записи до 1050 МБ/с. Внутри установлен PCIe NVMe накопитель на 1 ТБ.
Самая имбовая фича Samsung T7 Shield — прорезиненный корпус с защитой от пыли, влаги и повреждений при ударах. В теории он выдерживает падения с высоты 1,8 м и погружение на глубину до 1 м. Однако проверять это мы не рекомендуем. В комплекте идут сразу два кабеля: USB-A и USB-С. Девайс выпускается в трёх расцветках: бежевой, чёрной и синей.
Прямо сейчас Samsung T7 Shield на 1 ТБ можно купить на Яндекс Маркете дешевле 11 тысяч рублей, а с кэшбеками некоторых банков он обойдётся даже дешевле 10 косарей.
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ООО «Яндекс»
ИНН: 7736207543
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Комментарии
Ну эт ты загнул: 3.2 gen.2 такую скорость не даст, да и нагрев будет дикий. Но ты прав: я купил себе с алика корпус под м.2 аллюминиевый за 1.5К и ссд на 1 tb за 6К. Экономия в 2 раза очевидна.
2 часа назад в 22:53
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