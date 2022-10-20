Нашли крутую звонилку: меньше зажигалки, с креплением на ухо и розыгрышем собеседников

Взгляните на этот интересный кнопочный телефон от китайских разработчиков, выставленный на AliExpress. Он выглядит как один из аппаратов Nokia, но обладает гораздо более компактным корпусом, хотя по своим возможностям превосходит классические звонилки.
Габариты этого телефона примерно как у зажигалки (67,8×27,8×12,4 мм). Внутри — слот для двух SIM-карт формата nano SIM, экран диагональю 0,66 дюйма с разрешением 128×128 пикселей, аккумулятор ёмкостью 380 мАч и Bluetooth-модуль.
Этот телефон работает как обычная звонилка из девяностых или начала нулевых, но в дополнение получил несколько современных фич. К примеру, его можно подключить к смартфону через Bluetooth и закрепить на ухе, чтобы использовать в качестве гарнитуры.
Его также можно использовать в качестве mp3-плеера, если подключить к нему беспроводные наушники (правда, вряд ли в память влезет много музыки и качество будет приличным). Более интересная фича — возможность изменять голос, чтобы подшучивать над друзьями. Можно в реальном времени повысить или понизить тональность, сделать свой голос мультяшным и тому подобное.
Судя по описанию, этот телефон работает в сетях GSM1900/1800/900/850, так что перед покупкой стоит уточнить у поддержки вашего оператора, поддерживаются ли у него эти диапазоны. Также не будет лишним спросить у продавца, сможет ли он отправить телефон с русифицированной клавиатурой (возможно, у него есть такие экземпляры или он нанесёт гравировку кириллицы).
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides