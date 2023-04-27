Мощнейшую зарядку Baseus GaN5 Pro на 140 Вт сливают со скидкой на AliExpress

С увеличением количества гаджетов, нуждающихся в регулярной зарядке, каждый пользователь наверняка задаётся вопросом оптимизации этого процесса. У бренда Baseus есть отличное решение, которое позволит быстро зарядить несколько устройств и не занимать все розетки в доме.
Адаптер питания Baseus GaN5 Pro — относительно компактное многопортовое зарядное устройство с мощностью 140 Вт. Девайс получил два порта USB-C и один USB-A, а также поддержку всех современных стандартов быстрой зарядки. При одновременном подключении трёх гаджетов можно получить 100 Вт на первый порт USB-C, 20 Вт — на второй, и 18 Вт на USB-A.
Кроме того, блок питания защищён от скачков напряжения, перегрева и неправильного распределения мощности. Ещё один плюс — кабель USB-C с пропускной мощностью 240 Вт в комплекте.
Сейчас на AliExpress адаптер питания Baseus GaN5 Pro на 140 Вт можно купить за 4900 рублей, используя купоны продавца. Если вам привычнее заказывать на Яндекс.Маркете, то можете купить эту же модель тут, но на ~1000 рублей дороже.