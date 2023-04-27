Мощнейшую зарядку Baseus GaN5 Pro на 140 Вт сливают со скидкой на AliExpress

Фархад

Baseus

С увеличением количества гаджетов, нуждающихся в регулярной зарядке, каждый пользователь наверняка задаётся вопросом оптимизации этого процесса. У бренда Baseus есть отличное решение, которое позволит быстро зарядить несколько устройств и не занимать все розетки в доме.

Адаптер питания Baseus GaN5 Pro — относительно компактное многопортовое зарядное устройство с мощностью 140 Вт. Девайс получил два порта USB-C и один USB-A, а также поддержку всех современных стандартов быстрой зарядки. При одновременном подключении трёх гаджетов можно получить 100 Вт на первый порт USB-C, 20 Вт — на второй, и 18 Вт на USB-A.

Кроме того, блок питания защищён от скачков напряжения, перегрева и неправильного распределения мощности. Ещё один плюс — кабель USB-C с пропускной мощностью 240 Вт в комплекте.

Baseus

Сейчас на AliExpress адаптер питания Baseus GaN5 Pro на 140 Вт можно купить за 4900 рублей, используя купоны продавца. Если вам привычнее заказывать на Яндекс.Маркете, то можете купить эту же модель тут, но на ~1000 рублей дороже.

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Комментарии

GSmirnov
+568
GSmirnov
Вам ценники снятся которые Вы озвучиваете? Я все никак не пойму
27 апреля 2023 в 23:56
#
+553
law GSmirnov
У меня такая вот цена
28 апреля 2023 в 00:33
#
EDD
+235
EDD
Есть у меня почти такая же, на 35Вт. Шляпа полная. При подключении к USB-C отключается USB-A, и наоборот.
28 апреля 2023 в 06:43
#
+604
Paspartu EDD
У меня на 65 такой же. Ничего не отключается.
28 апреля 2023 в 08:51
#
–195
NYX EDD
Конечно. Она вас бережет. Там же всего 35вт. Это совсем не "такая же"
29 апреля 2023 в 10:19
#
+2
No Name
Ну да, 4800. Но это цена — конь. Сливают, это если бы цена была в разы ниже.
28 апреля 2023 в 08:16
#
+604
Paspartu No Name
Халявщикам всегда нужно только даром
28 апреля 2023 в 08:36
#
st00p1dm0nkey
+4030
st00p1dm0nkey
Сегодня забрал в онлайнтрейде ugreen 100 за 4 190₽, дешевле чем на али.
Думаю пока этого хватит.
28 апреля 2023 в 09:42
#
ierom
+14
ierom
₽4799,20 на али с купонами продавца
28 апреля 2023 в 12:32
#
ierom
+14
ierom ierom
...а в приложении на iPhone ₽4703,20 — всё равно дороговасто...))
28 апреля 2023 в 12:39
#
+604
Paspartu ierom
А где можно дешевле взять такой же?
28 апреля 2023 в 13:31
#