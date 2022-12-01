Мощный кабель на 120 Вт с AliExpress. Такому не страшны любые морозы

Отличный кабель с AliExpress, который можно оставить в машине в самый лютый мороз. Провод не замерзает и не ломается при сгибах и быстро зарядит любое устройство.
Кабель доступен для всех видов смартфонов и выполнен и качественных материалов. Металлические штекеры выглядят внушительно — сломать такие нужно постараться. Оплетка провода выполнена из эластичного жидкого силикона, который не боится холодов и не сломается если его оставить в машине на ночь. Купить такой можно на AliExpress.
Купить кабель на AliExpress от 261 р.
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