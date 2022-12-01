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Мощный кабель на 120 Вт с AliExpress. Такому не страшны любые морозы

Артем
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Отличный кабель с AliExpress, который можно оставить в машине в самый лютый мороз. Провод не замерзает и не ломается при сгибах и быстро зарядит любое устройство.

Кабель доступен для всех видов смартфонов и выполнен и качественных материалов. Металлические штекеры выглядят внушительно — сломать такие нужно постараться. Оплетка провода выполнена из эластичного жидкого силикона, который не боится холодов и не сломается если его оставить в машине на ночь. Купить такой можно на AliExpress.

На выбор есть пять вариантов цветов: белый, черный, синий, зеленый и красный. Заявленная мощность — 120 Вт, что позволит быстро зарядить любой смартфон или планшет. Не забудьте выбрать, какой тип подключения вам нужен: USB-C, Мicro-USB или Lightning.

Купить кабель на AliExpress от 261 р.

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Комментарии

tellurian
+4773
tellurian
Есть и более длинные, к других продавцов
55 минут назад
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+10
boltenkovdenis
Кабель отстой, купил себе, не пропускает такую мощность, независимо от источника питания. Заряжает только джойстик от плейстейшн .
52 минуты назад
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