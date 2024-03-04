На AliExpress началась «Охота на тренды»! Рассказываем, где искать скидки в первой весенней распродаже

В маркетплейсе AliExpress началась весенняя распродажа «Охота на тренды». Акция продлится до 9 марта. Мы собрали самые полезные ссылки, а также сделали небольшую подборку товаров со скидками.
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Мировая премьера! Смартфон realme 12 Pro за 23 225 р.
Гаджет работает на процессоре Snapdragon 6 gen 1. В базовой версии 8 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 256 ГБ. Основная камера тройная — 50 + 32 + 8 МП с главным сенсором Sony IMX882 и оптической стабилизацией. Смартфон оснащается 6,7-дюймовым OLED-экраном с частотой 120 Гц. Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 67 Вт.
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Беспроводные наушники realme Buds Air 3 за 3 820 р.
Наушники получили степень защиты IPX5. За звук отвечают 10-мм динамические драйверы. Время автономной работы вместе с кейсом до 30 часов. Есть система активного шумоподавления.
Из отзывов:
Отличные наушники, пришло где-то за месяц, Инструкция на русском есть. На коробку нанесли наклейку с Российскими реквизитами импортёра. Качество звука отличное! Шумодав работает отлично, (настройки через приложение realme link). Отправили быстро, по Китаю шли недели полторы.
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Что купить на распродаже «Охота на тренды»
Динамический микрофон FIFINE
Отличный вариант для начинающего стримера или подкастера. Есть возможность подключения по USB или XLR. Гаджет доступен в трех расцветках, а еще имеется RGB-подсветка. У товара более 2221 отзыв, а средняя оценка — 4,9 балла.
Из отзывов:
Микрофон получил, в Липецкую область экспресс доставкой доставили за три дня, до этого у меня был fifine k670 на который я три года писал свои треки. Этот микрофон по звуку намного качественнее и объёмнее! Внешний вид пушка, на андроид тоже работает через OTG переходник в том же Bandlab приложении для записи треков.
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Bluetooth-колонка Anker Soundcore Motion +
Гаджет доступен в трех расцветках: красный, черный и синий. Есть поддержка кодека Qualcomm aptX. Время автономной работы составляет до 12 часов. Корпус получил степень защиты IPX7. У товара более 10 700 отзывов, а средняя оценка — 4,9.
Из отзывов:
Получил в срок. Красная очень прикольно смотрится. Про качество говорить не буду, т.к. много положительных отзывов, зачем повторяться. Подчеркну только то, что saundcore на высоте, не хуже jbl. Пишу так, как пользуясь этими брендами более двух лет. Из anker имею motion+ в чёрном цвете, две flare mini, saundcore selekt pro, двое наушников втыкушек, и одни полноразмерные Q20+. Все работает достойно. Чёрная motion+ отыграла два полных летних сезона во дворе в зоне барбекю.
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Зарядное устройство UGREEN GaN 100 Вт
Этот GaN-адаптер заменит вам все остальные зарядки. Мощность — 100 Вт. Гаджет оснащается четырьмя портами — 3 USB-С и 1 USB-A. Поддерживаются самые распространенные стандарты быстрой зарядки. У товара 1015 отзывов, а средний балл — 4,9.
Из отзывов:
Посылка доставлена в Омскую область за 6 дней. Трек отслеживался на всем пути. Коробка была не в плёнке, заклеена с двух сторон только, но на вид БП новый на 100W. На блоке питания присутствуют 3 type-c разъема и 1 usb A. Вилка евро. Брал для ноутбука Redmibook pro 15 2023 взамен штатного с китайской вилкой.
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Внешний аккумулятор Baseus с поддержкой MagSafe
В наличии гаджет на 10 000 или 20 000 мАч. Также на выбор доступны четыре расцветки. У товара более 1680 отзывов, а средняя оценка — 4,8 балла.
Из отзывов:
Хорошая зарядка, через чехол держит хорошо и не царапает, есть мягкая подложка, заряжает нормально.
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Смарт-часы Amazfit T Rex 2
Умные часы для любителей активного отдыха. Время автономной работы до 24 дней без подзарядки. Гаджет оснащается 1,39-дюймовым OLED-экраном с пиковой яркостью 1000 нит. Любители походов оценят двухдиапазонное спутниковое позиционирование. Также в наличии все самые необходимые датчики. У товара 1560 отзывов, а средняя оценка — 4,9.
Из отзывов:
Классные часы, за такие деньги альтернативы нет.
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ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Box Gen 2 4K
Этот гаджет превратит любой телевизор в Smart TV. На борту Android TV, а значит с контентом проблем не возникнет. Приставка оснащается 2 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 8 ГБ. Прибор без проблем гоняет 4K-видео, а также имеется поддержка воспроизведения видео в расширенном динамическом диапазоне Dolby Vision и HDR10+. У товара более 9120 отзывов, а средняя оценка составляет 4,9 балла.
Из отзывов:
Оригинал. Android TV из коробки. Пришло в идеальном состоянии, благодаря надёжной транспортной упаковке. Греется незначительно, приложения из магазина летают, сторонние приложения пока не ставил. Wi-Fi держит железобетонно.
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