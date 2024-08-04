На AliExpress стартовала масштабная распродажа Nintendo. Консоли и игры сливают с огромными скидками

У этого поколения девайсов Nintendo огромнейшая библиотека игр, причём тайтлы продолжат выходить ещё несколько лет;

огромнейшая библиотека игр, причём тайтлы продолжат выходить ещё несколько лет; Все болячки этих консолей уже известны, а в случае любой проблемы вы сможете её быстро решить;

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Наверняка многие читатели, как и я, любят периодически позалипать в игры. Так сложилось, что на серьёзный гейминг нужно отводить специальный промежуток времени, собирать себе игровой ПК или выстраивать сетап с консолью и большим ТВ. Не каждый располагает достаточным количеством времени, чтобы уделять его прохождению очередного ААА-тайтла или сетевым баталиям с друзьями. К счастью, существует и портативный сегмент, который позволяет играть в дороге, на ходу и в любом другом удобном месте в любое свободное время.Сегодня на рынке портативок предложений очень много — от китайских ретро-эмуляторов до сверхмощных компьютеров с полноценной Windows и возможностью подключения внешних видеокарт. Однако лидером в этом сегменте по-прежнему остаётся. И хотя президент компании уже заявил о планах по выпуску новой консоли в 2025 году, сейчас можно смело брать любую модель из семейства. Главные аргументы в пользу выбора «свитча»:Ну и в случае выхода условной Nintendo Switch 2 вы всегда сможете продать свою консоль, немного докинуть и купить себе новую. Скорее всего, на старте урвать Nintendo Switch 2 смогут единицы из-за ограниченных поставок в Россию, искусственного дефицита устройств и наглости перекупов, которые будут накручивать к цене +50%.Самая компактная консоль «Большой Н». Это идеальный девайс для любителей портативного гейминга. Основное отличие от старших версий — отсутствие возможности подключения к ТВ и вибрации, несъёмные джойконы. Зато это сполна компенсируется ценой. Сейчас эту версию можно урвать за смешные 12 тысяч рублей.При своих габаритах с 5,5-дюймовым экраном эта приставка спокойно влезает даже в карман брюк. А главное — по начинке она не уступает старшим моделям и также стабильно тянет большинство ААА-тайтлов. На каком ещё гаджете вы сможете зарубиться в MK11 в 60 fps, лёжа на пляже или в метро? Плюс на выбор доступно 5 стильных расцветок.Это базовая модель второй ревизии, которая предлагает комплектную док-станцию для подключения к монитору или ТВ, съёмные джойконы и 6,2-дюймовый LCD-экран. Такая версия идеально подойдёт для людей, чувствительных к ШИМу. Опять же, в плане производительности между консолями никакой разницы нет, поэтому выбирать нужно строго по габаритам и дисплею.Стандартный Nintendo Switch на удивление очень хорошо чувствует себя даже в 2024 году. Моему первому «свитчу» исполнилось 5,5 лет, но он также бодро выдаёт до 4-5 часов работы без подзарядки, а вторая ревизия может продержаться ещё дольше на 1-2 часа.Самая новая версия портативки Nintendo, которая отличается от базовой только OLED-экраном. В этом и заключается его киллер-фича. Дисплей довольно качественный и не выгорает даже после 3 лет использования (из личного опыта). Единственный нюанс — у людей, чувствительных к мерцанию, с ним могут быть проблемы из-за достаточно высокого ШИМа. Им лучше брать версию с IPS-матрицей.На выбор доступны версии в белом и красно-синем цвете, а также лимитка по игре Splatoon 3.Как правило, консоли поставляются без игр, поэтому лучше вместе с новой приставкой сразу же заказать себе парочку кариков. Тут я собрал лучшие тайтлы, в которые однозначно стоит поиграть.— самая свежая часть легендарной франшизы, в которой вам предстоит спасти королевство от Баузера. На выбор доступна куча персонажей — от Марио и Луиджи до Йоши и Дэйзи. Есть локальный мультиплеер и куча мини-игр. Веселье на несколько десятков часов вам обеспечено.— одна из лучших игр 2023 года. Этот тайтл однозначно зайдёт любителям соулсов, «Ведьмака», Elden Ring и сотни других опен-ворлд проектов с подземельями и крафтом.— ещё один оригинальный тайтл «Большой Н», который представляет собой весёлый шутер. Ваша задача — закрасить как можно большую площадь. Есть кооператив и онлайн-мультиплеер с регулярными состязаниями.