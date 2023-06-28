На Яндекс Маркете появились те самые аккумуляторы из ИКЕА. С такой ценой им просто нет равных

Они позволят значительно сэкономить на покупке одноразовых батареек. Особенно если речь идет о «прожорливых» детских игрушках на радиоуправлении.
Перезаряжаемые аккумуляторы LADDA зарекомендовали себя как наиболее долгоиграющие элементы питания. Они работают не хуже Samsung Eneloop, но стоят значительно дешевле. Среди тестировщиков аккумуляторов и батареек бытует мнение, что LADDA производилась специально для IKEA фирмой Panasonic. В наличие есть AAA («мизинчиковые») на 750 мА·ч и AA («пальчиковые») на 1900 и 2450 мА·ч по 4 штуки в упаковке.
Стоит заметить, как и все аккумуляторы, LADDA имеют рабочее напряжение 1,2 В, а не 1,5 В, как в батарейках. В редких случаях техника отказывается работать с заниженными параметрами, поэтому лучше заранее проверить совместимость. Если игрушка, весы, геймпад включаются от аккумуляторных элементов — можно смело брать.
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