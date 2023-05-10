Началась распродажа Фестиваль Дракона на AliExpress: где искать товары со скидками

Сегодня на AliExpress начинается распродажа Фестиваль Дракона. Она пройдет с 10 по 15 мая. Собрали полезные ссылки.На странице распродажи вы найдете множество товаров: от электроники и мобильных устройств до модной одежды и аксессуаров, от бытовой техники до товаров для красоты и здоровья. Для удобной навигации по Фестивалю Дракона на AliExpress: