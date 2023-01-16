Начались международные продажи игрового флагмана Nubia Red Magic 8 Pro. Его уже можно купить на AliExpress





На этой неделе бренд Nubia выпустил на международный рынок свой новый геймерский смартфон Red Magic 8 Pro. Он оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2 и обладает высочайшей производительностью (около 1,3 млн баллов в AnTuTu).Red Magic 8 Pro получил 6,8-дюймовый OLED-дисплей c разрешением 2480×1116 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 2 со встроенным 5G-модулем, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, накопитель 256 или 512 ГБ, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, LTE-модуль, 3,5-мм аудиовыход, две SIM-карты и слот для карты памяти microSD. Модуль основной камеры тройной (главный 50 Мп, широкоугольный 8 Мп, макро 2 Мп); селфи-камера — 16 Мп, она невидима, поскольку встроена в экран. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 65 Вт.К особенностям Red Magic 8 Pro относится наличие встроенного в корпус вентилятор, который охлаждает процессор, видеочип и другие компоненты во время игровых сессий, На боковой грани размещены сенсорные кнопки, которые можно настроить для управления в играх. Также в наличии версия с прозрачной задней крышкой и RGB-подстветкой вентилятора.На AliExpress продаются две модификации Red Magic 8 Pro:Доставка бесплатная, напрямую из Китая со склада производителя.