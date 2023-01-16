Начались международные продажи игрового флагмана Nubia Red Magic 8 Pro. Его уже можно купить на AliExpress

Александр



На этой неделе бренд Nubia выпустил на международный рынок свой новый геймерский смартфон Red Magic 8 Pro. Он оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2 и обладает высочайшей производительностью (около 1,3 млн баллов в AnTuTu).

Red Magic 8 Pro получил 6,8-дюймовый OLED-дисплей c разрешением 2480×1116 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 2 со встроенным 5G-модулем, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, накопитель 256 или 512 ГБ, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, LTE-модуль, 3,5-мм аудиовыход, две SIM-карты и слот для карты памяти microSD. Модуль основной камеры тройной (главный 50 Мп, широкоугольный 8 Мп, макро 2 Мп); селфи-камера — 16 Мп, она невидима, поскольку встроена в экран. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 65 Вт.

К особенностям Red Magic 8 Pro относится наличие встроенного в корпус вентилятор, который охлаждает процессор, видеочип и другие компоненты во время игровых сессий, На боковой грани размещены сенсорные кнопки, которые можно настроить для управления в играх. Также в наличии версия с прозрачной задней крышкой и RGB-подстветкой вентилятора.

На AliExpress продаются две модификации Red Magic 8 Pro:

12 + 256 ГБ — 69 327,20 руб.
16 + 512 ГБ — 84 871,80 руб.

Доставка бесплатная, напрямую из Китая со склада производителя.

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Baseus выпустила ультратонкую сверхбыструю зарядку, размером с картхолдер
Автомобильный фонарь с AliExpress за копейки. Такой нужен каждому водителю
Приложение Whoo взлетело в топ популярности в российском App Store. Что в нем особенного?

Рекомендации

Рекомендации

10 товаров с AliExpress. Нашли практичные и функциональные вещи
10 товаров с AliExpress. Собрали практичные и функциональные находки
Надоели шумные соседи? Нашли гаджет, который красиво осадит наглецов
Топ 10 товаров с AliExpress. Собрали практичные и функциональные находки

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии