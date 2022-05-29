Яндекс.Станция

Надо брать! Яндекс Станции Мини и Лайт со скидкой на Яндекс Маркете

Николай
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Яндекс Станция Лайт

Яндекс Станция Лайт — базовая версия умной колонки с Алисой. Она доступна в ярких расцветках. Есть сенсорные кнопки для управления. Мощность звучания — 5 Вт, а частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Имеется поддержка беспроводных соединений по Bluetooth и Wi-Fi.

Яндекс Станция Мини

Яндекс Станция Мини — улучшенная версия компактной колонки с Алисой. Есть модель с часами и без. Колонка управляется не только голосом, но и с помощью сенсорных кнопок, расположенных сверху. Суммарная мощность звучания — 10 Вт, а частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Имеется поддержка беспроводных соединений по Bluetooth и Wi-Fi. Подробности читайте в нашем обзоре.

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Комментарии

Влад Соло
+503
Влад Соло
На кой она нужна.... Лежит такая же мелкая и почти разбитая от вечных «ой, что-то с интернетом».Еще и за эти деньги
Сегодня в 12:49
#
+274
Paspartu Влад Соло
Значит что-то не так с интернетом. У меня 3 штуки разных, и никто такое не говорит.
Сегодня в 13:11
#
tellurian
+3794
tellurian Влад Соло
Решайте свои технические проблемы.
Тут устройство не виновато.
Сегодня в 15:53
#
Вася Вотафаков
+4924
Вася Вотафаков
Я конечно не эксперт. И у меня такой умной колонки никогда не было. Но вопрос (только без обид, я на полном серьезе) : что в ней на 5 косарей того чего нет в обычной колонке за 2к? Дятел который говорит погоду? Часы? Что? Просто объясните. 5-10 ватт? Вы серьезно сейчас о музыке?
2 часа назад в 17:08
#
S.T.A.L.K.E.R.
+358
S.T.A.L.K.E.R. Вася Вотафаков
Будильник
Таймер
Общение
Управление умным домом
Собеседник
Собутыльник
Няня для ребёнка
Продолжать 😃😃😃❓
час назад в 17:57
#
Вася Вотафаков
+4924
Вася Вотафаков S.T.A.L.K.E.R.
Лучше не надо 😂😂😂 самый лучший будильник это браслет ми бэнд например. Который просто вибрирует и спокойно тебя будит, а не орет на всю квартиру. Таймер на мобиле. Общение в реале. Собутыльники там же 😂 да и ребёнку лучше и полезнее общаться с живыми людьми. На счёт управления умным домом тоже есть сомнения.
час назад в 18:03
#
S.T.A.L.K.E.R.
+358
S.T.A.L.K.E.R. Вася Вотафаков
Писал Вам длиииииный ответ, но «волшебное» приложение лишило Вас оного 😄😄😄
Так что Да, все фломастеры на вкус разные 🙂🙂🙂
час назад в 18:25
#
Вася Вотафаков
+4924
Вася Вотафаков S.T.A.L.K.E.R.
Я с недавних пор пишу в блокноте и сюда вставляю 😂 тк приложение иногда чудит 🫤
час назад в 18:30
#
+428
franzisonfire
Забавная штука, ток брал в декабре с часами за 3500) купил лампочки умные, подключил пылесос к ней и увлажнитель:)) теперь развлекаюсь, а ещё вечером она мне включает five finger dead punch )) но цена кончено конская
минуту назад
#