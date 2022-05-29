В течение сегодняшнего дня можно успеть прикупить Яндекс Станции Мини и Лайт с 20-процентной скидкой на Яндекс Маркете. Делимся промокодом.
Яндекс Станция Лайт — базовая версия умной колонки с Алисой. Она доступна в ярких расцветках. Есть сенсорные кнопки для управления. Мощность звучания — 5 Вт, а частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Имеется поддержка беспроводных соединений по Bluetooth и Wi-Fi.
Яндекс Станция Мини — улучшенная версия компактной колонки с Алисой. Есть модель с часами и без. Колонка управляется не только голосом, но и с помощью сенсорных кнопок, расположенных сверху. Суммарная мощность звучания — 10 Вт, а частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Имеется поддержка беспроводных соединений по Bluetooth и Wi-Fi. Подробности читайте в нашем обзоре.
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Надо брать! Яндекс Станции Мини и Лайт со скидкой на Яндекс Маркете
Николай Сеткин —
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Комментарии
+274
0
Пить надо меньше и с нервами будет всё в порядке
Сегодня в 16:31
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Я конечно не эксперт. И у меня такой умной колонки никогда не было. Но вопрос (только без обид, я на полном серьезе) : что в ней на 5 косарей того чего нет в обычной колонке за 2к? Дятел который говорит погоду? Часы? Что? Просто объясните. 5-10 ватт? Вы серьезно сейчас о музыке?
2 часа назад в 17:08
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Будильник
Таймер
Общение
Управление умным домом
Собеседник
Собутыльник
Няня для ребёнка
Продолжать 😃😃😃❓
Таймер
Общение
Управление умным домом
Собеседник
Собутыльник
Няня для ребёнка
Продолжать 😃😃😃❓
час назад в 17:57
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Лучше не надо 😂😂😂 самый лучший будильник это браслет ми бэнд например. Который просто вибрирует и спокойно тебя будит, а не орет на всю квартиру. Таймер на мобиле. Общение в реале. Собутыльники там же 😂 да и ребёнку лучше и полезнее общаться с живыми людьми. На счёт управления умным домом тоже есть сомнения.
час назад в 18:03
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У меня всё получается
Но опять же дело вкуса 🤣🤣🤣
Но опять же дело вкуса 🤣🤣🤣
час назад в 18:21
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Согласен :) дело вкуса ;)
час назад в 18:23
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Писал Вам длиииииный ответ, но «волшебное» приложение лишило Вас оного 😄😄😄
Так что Да, все фломастеры на вкус разные 🙂🙂🙂
Так что Да, все фломастеры на вкус разные 🙂🙂🙂
час назад в 18:25
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Я с недавних пор пишу в блокноте и сюда вставляю 😂 тк приложение иногда чудит 🫤
час назад в 18:30
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21 век Ёпта 🤣🤣🤣
43 минуты назад
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Сейчас модно все спихивать на санкции и импортозамещение 😂
40 минут назад
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+428
Забавная штука, ток брал в декабре с часами за 3500) купил лампочки умные, подключил пылесос к ней и увлажнитель:)) теперь развлекаюсь, а ещё вечером она мне включает five finger dead punch )) но цена кончено конская
минуту назад
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