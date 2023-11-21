Нашили крутую ретро-клавиатуру на AliExpress: механика, выносные клавиши и неповторимый стиль «Денди»

Аксессуар от 8Bitdo не только красив, но и многофункционален. Он соединяется с устройствами на Windows и Android по воздуху, имеет несколько вариантов подключения к ПК, а также возможность настроить макросы и регулировать звук.
Клавиатура стилизована по культовые приставки 90-х годов NES и Famicom, знакомые нам, как «Денди». Это заметно не только по внешнему виду, но и по дополнительному аксессуару. Две большие круглые кнопки точь-в-точь повторяют элементы управления с джойстика. К ним можно привязать команды, например, переключение режимов или комбинацию нескольких клавиш.
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В правом верхнем углу есть красный индикатор, напоминающий лампочку возле кнопки Power на приставке. Слева удобная регулировка громкости и переключение режимов соединения.
К слову их несколько: Bluetooth, радиоканал 2,4 Гц и по проводу. Коннектер прячется в специальном отсеке, где крепко держится на магните, потерять сложно.
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