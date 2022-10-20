Нашли 3 механических клавиатуры на AliExpress. Одна круче другой

Не многие пользовались механическими клавиатурами, но попробовав однажды, возвращаться к прежнему варианту уже не захочется. Мы собрали три механических клавиатуры, которые поразят не только качеством исполнения, но и уникальным дизайном.Уникальный дизайн клавиатуры сочетает в себе функциональность и строгость стиля Устройство выполнено в виде печатной машинки старых времен. Сверху имеется подставка под планшет или смартфон. По бокам размещены регуляторы громкости и яркости. Подключение осуществляется при помощи Bluetooth-соединения. RGB-подсветка прилагается.пришло быстро. Упаковано хорошо.Если вам больше по вкусу современная стилистика, то эта клавиатура точно для вас. Круглые клавиши в сочетании с лаконичной основой отлично впишутся в любой интерьер. Клавиатура подключается кабелем и имеет традиционную разноцветную подсветку. В наличие есть черный и белый вариант.шикарная клавиатура. Тяжелая, сделана качественно, стоит даже дороже своих денег. Смотрела механические клавиатуры в магазинах города — и близко ничего такого же классного за эти деньги нет.Ценители станы восходящего солнца оценят японскую эстетику клавиатуры. Несмотря на привычное оформление клавиш она не лишена индивидуальности и оформлена в виде цветущей сакуры. У продавца есть черный и красный вариант окантовки.качество отличное, символы четкие и хорошо читаемые, кейкапы толстые, 1.4 мм, матовые, немного шершавые, приятные на ощупь.