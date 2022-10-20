Aliexpress

Нашли 3 механических клавиатуры на AliExpress. Одна круче другой

Артем
уфкгекг.jpg

Не многие пользовались механическими клавиатурами, но попробовав однажды, возвращаться к прежнему варианту уже не захочется. Мы собрали три механических клавиатуры, которые поразят не только качеством исполнения, но и уникальным дизайном.

Ретро-клавиатура в стиле печатной машинки от 4325 р.

явор.jpg

Уникальный дизайн клавиатуры сочетает в себе функциональность и строгость стиля Устройство выполнено в виде печатной машинки старых времен. Сверху имеется подставка под планшет или смартфон. По бокам размещены регуляторы громкости и яркости. Подключение осуществляется при помощи Bluetooth-соединения. RGB-подсветка прилагается.

Из отзывов: пришло быстро. Упаковано хорошо. 

Клавиатура для геймеров от 2401 р.

USB.jpg

Если вам больше по вкусу современная стилистика, то эта клавиатура точно для вас. Круглые клавиши в сочетании с лаконичной основой отлично впишутся в любой интерьер. Клавиатура подключается кабелем и имеет традиционную разноцветную подсветку. В наличие есть черный и белый вариант.

Из отзывов: шикарная клавиатура. Тяжелая, сделана качественно, стоит даже дороже своих денег. Смотрела механические клавиатуры в магазинах города — и близко ничего такого же классного за эти деньги нет.

Клавиатура в японском стиле от 2241 р.

allover-DYE-Sub-OEM.jpg

Ценители станы восходящего солнца оценят японскую эстетику клавиатуры. Несмотря на привычное оформление клавиш она не лишена индивидуальности и оформлена в виде цветущей сакуры. У продавца есть черный и красный вариант окантовки.

Из отзывов: качество отличное, символы четкие и хорошо читаемые, кейкапы толстые, 1.4 мм, матовые, немного шершавые, приятные на ощупь.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
6 доступных товаров с AliExpress для защиты iPhone
10 товаров с AliExpress. Нашли практичные и функциональные вещи
Нашли крутейшую колонку с играми и пространственным звуком на AliExpress. Такую сложно не купить
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

10 функциональных гаджетов с AliExpress, которые сделают жизнь проще
10 находок с AliExpress. С ними квартира станет удобнее
10 классных находок с AliExpress. Только полезные и практичные гаджеты
10 классных гаджетов с AliExpress. Практично, удобно, функционально

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу