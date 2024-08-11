Нашли 5 доступных наушников-вкладышей на Яндекс Маркете

Артем
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Вакуумные модели хоть и хороши в своей звукоизоляции и прочной посадке, но далеко не всем нравится ощущать у себя глубоко в ухе силиконовые амбушюры. На этот случай есть альтернатива — наушники-вкладыши. Они более свободные и не создают ощущение инородного тела при прослушивании. Проблема в том, что многие бренды напрочь отошли от их производства. Мы нашли несколько достойных вариантов для противников резинок в ушах.

Huawei FreeBuds SE 2

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Эти наушники больше остальных напоминают AirPods — белый квадратный корпус с откидывающейся крышкой и скругленными краями. Модель и в активное шумоподавление может, и защищена по стандарту IP54 — пыль и влага ей нестрашны. С автономностью все в порядке: 9 часов держат сами наушники, а с кейсом все 40. На полную «дозаправку» кейса уйдет около часа по кабелю USB-C.

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Узнать цену и купить Huawei FreeBuds SE 2 на Яндекс Маркете


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OPPO Enco Air 3

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Немного внешней экзотики предлагает бренд Oppo. Кейс круглый, а его содержимое прикрывает полупрозрачная крышка. Смотрится эффектно, но и по возможностям не промах — активный «шумодав» завезли, пыли и влаги не боятся, есть игровой режим с низкой задержкой, управление жестами и продвинутый Bluetooth 5.3 с подключением к двум гаджетам одновременно. А вот с автономностью поскромничали — всего 25 часов вместе с кейсом и по 6 часов на каждый наушник. К слову, их можно слушать отдельно.

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Узнать цену и купить OPPO Enco Air 3 на Яндекс Маркете

Xiaomi Haylou X1

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Алюминиевый кейс — спасение, если есть привычка ронять гаджет. Впрочем, не факт, что с этим придется столкнуться, поскольку матовое покрытие скользит не так активно как глянец. Модель может похвастаться полной защитой от пыли и воды, высокоточным сенсорным управлением и мощным звуком, который обеспечивают 12 мм драйверы. Слабое место — аккумулятор — всего 5,5 для наушников и 20 часов в общей сложности.

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Узнать цену и купить Xiaomi Haylou X1 на Яндекс Маркете

COMMO Loom Earbuds 2.0

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Бренд Яндекса успел набрать базу поклонников, желающих поддержать отечественного производителя. Из плюсов — необычный дизайн и надежная степень защиты IPX5 — даже под плотной струей воды наушникам ничего не будет. По автономности обещают 20 часов от кейса.

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JBL Wave Flex

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Самое серьезное оставили напоследок. Известно, что где JBL, так плотные и густые басы. За них отвечают 12 мм драйверы в связке с системой Deep Bass Sound. Помимо активного шумоподавления, есть режим прозрачности, что позволяет отчетливо слышать обстановку вокруг. Края наушников прорезинены — плюс к надежной посадке в ухе. По автономности: 24 часа с кейсом и 8 часов на наушники. Про защиту от пыли и брызг тоже не забыли.

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Узнать цену и купить JBL Wave Flex на Яндекс Маркете

Внимание! Ценники актуальны для Москвы. Если вы живете в другом регионе пробуйте переключиться на столицу и оформить доставку в свой город.

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