Нашли 5 мощных и быстрых зарядок на AliExpress. Только проверенные бренды

И смартфон оживят, и ноутбук зарядят. А можно и все сразу.
Xiaomi 120W
Настоящая мощь от топового бренда. Этот GaN-адаптер хоть и обладает всего одним портом USB-A, зато обеспечивает максимально быструю зарядку для гаджета. Общая выходная мощность составляет 120 Вт, которую не придется делить с другими подключенными устройствами. К слову, в комплекте уже идет метровый кабель USB-С — дополнительная экономия.
Из отзывов: отличное зарядное устройство, пришло в хорошем состоянии, менее чем за 10 минут я зарядил свой мобильный телефон на 40%, очень доволен, он тяжелый и из хорошего материала, выглядит очень хорошо.
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Essager 20W
Не такой мощный, но компактный вариант. Такой лучше всего подойдет для путешествий — кинул в сумку и забыл. При мощности в 20 Вт есть поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и целых два порта: USB-A и USB-C.
Из отзывов: достойный блок. Пластик не самый дешевый, собрано хорошо, андроид видит протокол квикчардж, работает, заряжает. Протокол PD на айфоне не проверял, но думаю тоже должен работать. В целом очень удобный маленький блок.
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UGREEN 65W
Более универсальный способ зарядить сразу несколько устройств, в том числе и ноутбук. Стоит помнить, что при подключении всего и сразу, заявленные 65 Вт будут делиться между гаджетами. У блока два разъема под USB-C и один USB-A, есть поддержка Quick Charge 4.0. А вот преимущества GaN обошли товар стороной.
Из отзывов: при зарядке ноута HP ноут даже не ругнулся; принял все 65 ватт без замечаний! Удобно расположение вилки относительно зарядки — не мешает пользоваться соседними гнездами розетки. Рекомендую.
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UGREEN 65W GaN
Много портов не бывает, поэтому в этом блоке их четыре: два USB-C по 65 Вт, один на 18 Вт и USB-A — 22,5 Вт. Такой набор запитает ультрабук, парочку смартфонов и планшет. Отличный вариант, чтобы не занимать сразу несколько розеток под гаджеты.
Из отзывов: материал качественный, не пищит, мой ноутбук тянет. Всем доволен. Продавца и магазин Ugreen рекомендую.
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UGREEN 65W GaN II
Завершает подборку еще один малогабаритный вариант, который не уступает своим брендовым собратьям по мощности. В распоряжении два порта USB-C и USB-A по 65 Вт и 22,5 Вт соответственно. Благодаря улучшенной технологии GaN II, устройство не выглядит как кирпич в сумке — компактный, аккуратный, с большим набором поддержки протоколов: PD3.0, QC3.0, SCP, AFC, PPS.
Из отзывов: при мощности 65w, которых на деле там даже чуть больше (производитель поскромничал с характеристиками), этот зверек имеет совсем скромные размеры и достаточно солидный вес 129г, что говорит о качественных компонентах внутри, на которых собрано это устройство. Пластик приятный матовый, корпус крепкий, чувствуешь, что держишь в руках вещь, а не погремушку какую-то.
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