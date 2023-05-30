Нашли идеальный гаджет для дачи на AliExpress. Есть радио, плеер, Bluetooth и съемный аккумулятор

Впрочем, использовать устройство можно где угодно. Благодаря компактным размерам, мини-проигрыватель поместиться в любой сумке или рюкзаке.
Дача — это необязательно круглосуточная прополка грядок и собирательство урожая. Иногда нужно дать себе отдохнуть. А отдых всегда лучше под музыку. Этот стереоприёмник поймает любимую радиоволну, благодаря выдвижной антенне. Настройка простая, достаточно нажать клавишу Scan и сохранить найденные результаты.
Если радио для вас прошлый век, есть возможность подключить USB-флешку, карту памяти с заранее скачанной музыкой. Также есть вариант подцепиться по Bluetooth со смартфона и слушать Яндекс Музыку или любой другой стриминовый сервис с музыкой или аудиокнигами.
Кроме того, проигрыватель имеет две колонки по бокам и съёмный аккумулятор формата BL-5C. Стоит от не дорого и есть в наличии в большинстве магазинов с мобильными аксессуарами. К слову, его также можно заказать на AliExpress про запас.
Перед заказом гаджета поменяйте пункт отправки с Китая на Российскую Федерацию, так вам не придется переплачивать за доставку.
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress
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