Aliexpress колонка

Нашли крутейшую колонку с играми и пространственным звуком на AliExpress. Такую сложно не купить

Артем
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Девайс выполнен в виде мини-телевизора с дисплеем и выполняет массу приятных функций.

Компактная колонка станет отличным дополнением к вашему интерьеру, а так же порадует отличным звуком и массой разнообразных функций. Дизайн Divoom Ditoo-Plus выполнен в виде маленького телевизора с настоящим дисплеем. Управление осуществляется при помощи шести механических клавиш с регулируемой подсветкой.

Кроме того, к устройству можно подключиться по Bluetooth-соединению и прослушивать любимую музыку. В колонку установлен динамик мощностью 10 Вт и пространственным звуком. Запаса аккумулятора в среднем хватает на восемь часов.
На экранчике есть пиксельная заставка, которую можно менять при помощи фирменного приложения. А если вам не понравился ни один из множества предложенных вариантов, просто придумайте ее сами во встроенном редакторе. 

Также Divoom Ditoo-Plus имеет несколько встроенных игр, которые управляются рычажком, будильник и множество других полезных виджетов.

Из отзывов покупателей:

Классный динамик. Беру второй такой, но уже в подарок для близкого человека. Звук очень чистый, объёмный, громкий. Слушать любимую музыку через это устройство - огромное удовольствие. В бесплатном приложении Divoom можно создавать свои пиксельные шедевры-картинки, анимации, текст или загружать уже готовые. Также можно зарабатывать баллы на скидку для следующей покупки. У этого клёвого малыша есть множество полезных функций:умный будильник (может будить вас записью вашего голоса), пиксельные игры, отчёт о погоде, уведомления, ежедневник, радио и многое другое.


Купить Divoom Ditoo-Plus по цене от 5 066 руб.
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Комментарии

tellurian
+4584
tellurian
В блоги статью.
час назад в 17:29
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