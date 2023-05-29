Нашли крутую механическую ретро-клавиатуру на AliExpress. Есть подсветка и подставка под гаджеты
Артем Фунтиков —
Гаджет соединяется по воздуху, имеет приличный запас автономности и подходит для ПК, iOS и Andriod-устройств.
Принято считать, что механикой пользуются геймеры. Зачастую такие клавиатуры выглядят пёстро и сияют всеми цветами радуги. Этот аксессуар имеет более сдержанный и эстетический дизайн.
Внешний вид напоминает печатную машинку. Основа имитирует дерево, круглые клавиши с подсветкой, даже подставка имитирует бумагопроводящий механизм. Гаджет имеет внушительный вес чуть больше 1 кг. Это позволяет большим планшетам не падать из держателя даже при вертикальном положении.
Соединение устанавливается по Bluetooth 5.0. Причем можно одновременно использовать несколько устройств, переключаясь между ними по нажатию горячей клавиши. Аккумулятор встроенный, на 2000 мА·ч, но можно подключить и по проводу USB-C, он уже есть в комплекте. Также в наборе есть устройство для замены клавиш и инструкцию.
Пользователи отмечают высокое качество сборки, низкий уровень задержки ввода и приятный звук клавиш.
Клавиатура поставляется только с английской раскладкой. Для тех кто не владеет техникой слепой печати, проблема решается покупкой прозрачных наклеек на клавиши. В этом случает уточните у продавца, что нужна новая версия клавиатуры — в ней английский алфавит смещен чуть выше.
Купить ретро-клавиатуру на AliExpress
Купить набор прозрачных круглых наклеек на клавиатуру на AliExpress
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