Нашли лучший подарок для гиков и геймеров. Divoom Times Gate сливают с огромной скидкой
Фархад Усманов —
Наверняка вы неоднократно видели красивые пиксельные часы, рамки или дисплеи с колонками у многих блогеров и стримеров. Сегодня их выпускают многие компании, но самые крутые и надёжные девайсы производит гонконгский бренд Divoom. Эти устройства играют не только декоративную роль, но и отображают всю нужную информацию, статистику по играм и соцсетям или даже курсы валют и котировки акций. А главное, что почти каждый найдёт применение такому гаджету. Кстати, сейчас одну из новинок, киберпанковские часы Divoom Times Gate, можно купить по рекордно низкой цене.
Divoom Times Gate — стильный самостоятельный гаджет, который органично впишется в любой сетап. На выбор доступны две версии — в сером и розовом цвете. Выглядят они даже круче часов «Арасаки» из квартиры Ви в Cyberpunk 2077. По сути, это не просто часы, а девайс с пятью полноценными LCD-экранами, на каждый из которых можно вывести абсолютно любую информацию. По бокам есть RGB-подсветка. Кстати, яркость дисплеев и подсветки можно регулировать физическими кнопками, расположенными сверху.
Вся магия Divoom Times Gate раскрывается после подключения к смартфону через Wi-Fi. В фирменном приложении Divoom вы можете выбрать один из пресетов для вывода на экраны. Например, можно мониторить свою статистику побед в Fortnite, отслеживать лайки и подписки на YouTube, стоимость акций, криптовалюты и многое другое. Также есть просто информативные «циферблаты», которые отображают время, дату, температуру, погоду, уровень шума в помещении и многое другое. При желании можно загрузить свои картинки или выбрать из огромной библиотеки пиксельных анимаций, которые создаёт комьюнити. Также Divoom Times Gate можно использовать в качестве таймера, секундомера или эквалайзера.
Так уж сложилось, что геймеры и гики — одна из самых дотошных и придирчивых категорий покупателей, которым очень сложно угодить. Они с трепетом выбирают каждый девайс. Однако бренду Divoom удалось не только удивить эту аудиторию, но и завоевать их респект. К качеству сборки и материалам корпуса в нашем лоте никаких претензий нет, учитывая, что это настольное устройство. В комплекте идёт солидный плетёный кабель, который вряд ли протрётся в первые 10 лет эксплуатации. Увы, блока питания нет, но их можно подрубить к USB-порту компьютера или в сетевой фильтр (хватает всего 5В/2А).
Отдельного внимания заслуживает упаковка — Divoom Times Gate поставляются в специальной вакуумной упаковке, чтобы даже фирменный пакетик не повредился при транспортировке. Такой девайс можно смело дарить родственникам, друзьям или близким на любой праздник. Поверьте, любой будет в восторге от такой вещицы.
Прямо сейчас Divoom Times Gate можно купить на AliExpress всего за 9870 рублей с учётом купонов продавца. Кстати, продавцом выступает официальный магазин бренда, поэтому с транспортировкой и отслеживанием заказа никаких проблем не возникнет.
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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
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