Нашли мечту меломана на AliExpress. Проигрыватель крутит пластинки, кассеты, диски и музыку с флешек

Артем
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Музыкальные эстеты до сих пор спорят о превосходствах винила и CD-дисков. Этот музыкальный центр призывает забыть об условностях и слушать тот формат, который нравится и даже больше.

Гаджет проигрывает виниловые пластинки на трех скоростях, имеет дисковод, кассетную деку и радио. Для любителей цифрового формата, есть возможность подключить USB-флешку, карту памяти или соединиться со смартфоном по Bluetooth или при помощи кабеля через AUX-вход. Звук воспроизводится через встроенный динамик, но если хочется насладиться более достойным стереозвуком, лучше подключить внешние колонки.
Еще одна из уникальных возможностей гаджета — возможность кодирования. Записи с виниловых пластинок, кассет или радиоэфиров записываются на карту памяти или флешку. Информация о длительности треков и радиостанциях выводится на дисплей.

Несмотря на большой набор возможностей, проигрыватель относительно компактный — 31,7×27,2×17 см. С открытой крышкой высота составит 40,5 см.
В комплект продавец кладет запасную иглу, на случай если основная выйдет из строя и пульт дистанционного управления.

Купить проигрыватель на AliExpress

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Комментарии

tellurian
+4998
tellurian
Цена без скидок и акций 14300-14800₽. Есть в двух цветах.
Отзыв есть полный и информативный.
С текущими акциями 14000-14400₽. Надо ждать распродажи и можно купить по более интересной цене.
2 часа назад в 12:21
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Dmitriy
+539
Dmitriy
Главное с этими иглами и этим тонармом на него нормальные диски не ставить. Там качество хуже, чем у советских III ЭПУ 20
час назад в 12:48
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