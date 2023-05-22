Нашли мечту меломана на AliExpress. Проигрыватель крутит пластинки, кассеты, диски и музыку с флешек

Музыкальные эстеты до сих пор спорят о превосходствах винила и CD-дисков. Этот музыкальный центр призывает забыть об условностях и слушать тот формат, который нравится и даже больше.
Гаджет проигрывает виниловые пластинки на трех скоростях, имеет дисковод, кассетную деку и радио. Для любителей цифрового формата, есть возможность подключить USB-флешку, карту памяти или соединиться со смартфоном по Bluetooth или при помощи кабеля через AUX-вход. Звук воспроизводится через встроенный динамик, но если хочется насладиться более достойным стереозвуком, лучше подключить внешние колонки.
Несмотря на большой набор возможностей, проигрыватель относительно компактный — 31,7×27,2×17 см. С открытой крышкой высота составит 40,5 см.
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