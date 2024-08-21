Нашли на AliExpress: гаджет для ленивых кошатников. Всего 300 рублей, а сколько радости

Умный мячик сам поиграет с хвостатым, пока вы умиляетесь на диванчике.
Мячик особенно понравится сильно энергичным хвостатым непоседам. Он сам катается по полу по произвольной траектории, постоянно меняя направление, что заставляет питомца охотиться за ним. Если кошан устал и больше не хочет играть, мяч перейдет в режим ожидания. Но стоит хлопнуть по нему лапой и гонка снова продолжится.
Аккумулятор рассчитан на 90 минут постоянной игры с питомцем. Цветной индикатор подскажет, когда устройство необходимо зарядить. Для этого в комплекте есть кабель USB-C.
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Игрушка сделана из пластика с силиконовым покрытием. Материал пищевой и безопасен для кошек, а его мягкая структура не будет громыхать ночью, если кому-то вздумалось порезвиться.
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