Нашли на AliExpress идеальный отпугиватель комаров от Xiaomi. Хватает на 3 месяца и стоит копейки

Артем
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Гаджет элегантно смотрится на руке и противостоит насекомым, источая приятный запах эфирных масел.

Xiaomi Qualitell Q1 выполнен в виде браслета. С обеих сторон расположены отсеки, куда помещаются аппликаторы с репеллентным маслом, свойства которого отпугивают насекомых. Как заверяет производитель, ободок защищен от попадания влаги, а одной заправки хватит на 90 дней. 
Сам браслет выполнен из силикона, подойдет для руки любого размера, благодаря своей гибкости, и весит всего 17 гр. На выбор есть два варианта расцветок: зеленый и розовый. 

Купить Xiaomi Qualitell Q1 на AliExpress от 1 049 р.

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ИНН: 7703380158 
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Источник:
AliExpress
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