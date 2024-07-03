Нашли на AliExpress идеальный отпугиватель комаров от Xiaomi. Хватает на 3 месяца и стоит копейки

Гаджет элегантно смотрится на руке и противостоит насекомым, источая приятный запах эфирных масел.
Xiaomi Qualitell Q1 выполнен в виде браслета. С обеих сторон расположены отсеки, куда помещаются аппликаторы с репеллентным маслом, свойства которого отпугивают насекомых. Как заверяет производитель, ободок защищен от попадания влаги, а одной заправки хватит на 90 дней.
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