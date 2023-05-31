Нашли на AliExpress: кабель для смартфонов, который не боится заломов и острых ножниц

Артем
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Больное место зарядных проводов — место сгиба. Там чаще всего происходят заломы и кабель приходится выкидывать. На AliExpress есть интересный вариант который поможет избежать этого.

Этот ремонтнопригодный кабель подойдет для iPhone и Android-смартфонов, поскольку у продавца есть варианты для разных разъемов. Внешне он ничем не отличается от обычного — длинный прорезиненый провод со штекерами с двух сторон.

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На оболочке штекера есть защелка, которая фиксирует контакты провода. Если произошел залом и питание не поступает, просто отстегиваем кабель, отрезаем поврежденное место и вставляем обратно.

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Если посмотреть внутрь конструкции, можно увидеть два штырька, контактирующие с полыми медными жилами внутри кабеля. Это значит, что аксессуар подходит только для подачи питания, и скинуть данные по нему не получится. При выборе товара не забудьте отметить тип разъема.

Купить зарядный кабель на AliExpress  

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.
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Комментарии

kardigan
+3089
kardigan
Про ножницы это конечно актуальная фигня! Спс
час назад в 16:28
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