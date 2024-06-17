Нашли на AliExpress: колонка Tronsmart Trip с влагозащитой, густым басом и аккумулятором на 20 часов

Идеальный и не дорогой вариант для путешествий.Лето — самое удачное время вылазок в лес, в поход или просто на дачу. Делать это куда приятнее с друзьями и, конечно же, с музыкой. А чтобы не таскать с собой лишний груз, есть компактные и достойные альтернативы крупногабаритным колонками.Например, стильная Tronsmart Trip не займет много места в рюкзаке, при этом выдает чистый и достаточно громкий звук, за что отвечает пара динамиков по 5 Вт в связке с фирменной технологией SoundPulse.Внешне колонка тоже не промах. Корпус обтянут матерчатым кожухом, который защищает колонку от ударов и попадания влаги, что закрепляется степенью защиты IPX7.Похвалить гаджет стоит и за длительное время работы — от одного заряда Tronsmart Trip проработает до 20 часов на средних настройках громкости.Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.