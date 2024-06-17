Нашли на AliExpress: колонка Tronsmart Trip с влагозащитой, густым басом и аккумулятором на 20 часов

Артем
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Идеальный и не дорогой вариант для путешествий.

Лето — самое удачное время вылазок в лес, в поход или просто на дачу. Делать это куда приятнее с друзьями и, конечно же, с музыкой. А чтобы не таскать с собой лишний груз, есть компактные и достойные альтернативы крупногабаритным колонками.

Например, стильная Tronsmart Trip не займет много места в рюкзаке, при этом выдает чистый и достаточно громкий звук, за что отвечает пара динамиков по 5 Вт в связке с фирменной технологией SoundPulse. 

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Внешне колонка тоже не промах. Корпус обтянут матерчатым кожухом, который защищает колонку от ударов и попадания влаги, что закрепляется степенью защиты IPX7. 

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Похвалить гаджет стоит и за длительное время работы — от одного заряда Tronsmart Trip проработает до 20 часов на средних настройках громкости.

Купить колонку Tronsmart Trip от 2338 руб

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5825
Вася Вотафаков
Густой бас … это как, я стесняюсь спросить. Густым может быть лес. А бас может сочным или нет.
2 часа назад в 11:10
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+45
Accelerator Вася Вотафаков
Сочный бас... Это как? Сочным может быть помидор, а бас может быть глубоким или нет))
час назад в 12:10
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+291
Sergey2048
Для «густого баса» нужен, хотя бы, соответствующий диаметр динамика, а из этих или этого динамика ... в лучшем случае средние частоты.
36 минут назад
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