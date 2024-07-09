Нашли на AliExpress: крошечный SSD-адаптер с кулером, защитным кейсом и кабелем в виде шнурка

Артем
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Терабайты информации в твоей ладони.

Компактный гаджет Sharge Disc состоит из двух частей. Сам адаптер для SSD-диска формата М2 2230 оснащен микрокулером. Он постоянно охлаждает «планку», что исключает тормоза из-за перегрева в процессе передачи данных. От падения портативный сетап защищает кейс с прозрачной крышкой в двух цветовых вариантах: яркий желтый и строгий серый.
К уголку внешнего корпуса пристегнут USB-C удлинитель. По совместительству он служит петелькой для крепления на рюкзаке или ключах и защищен пластиковой прозрачной накладкой. 

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Адаптер читает диски объемом до 2 ТБ памяти и, по словам компании, способен перегонять до 1 ГБ информации в секунду. Однако показатели варьируются в зависимости от качества самого SSD. Что касается совместимости, то кроху можно подцепить к любому устройству, будь то смартфоны, цифровые фотокамеры или игровые консоли.

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На данный момент AliExpress — самое выгодное место для покупки Sharge Disc. На момент публикации его цена в официальном сторе составляет 3 799 рублей с бесплатной доставкой в течение двух недель (зависит от региона). Аналогичное устройство можно найти на Ozon, однако там его ценник стартует от 5 тыс рублей. 


Купить Sharge Disc на AliExpress от 3 799 руб

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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Источник:
AliExpress
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