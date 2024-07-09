Нашли на AliExpress: крошечный SSD-адаптер с кулером, защитным кейсом и кабелем в виде шнурка

Терабайты информации в твоей ладони.
Компактный гаджет Sharge Disc состоит из двух частей. Сам адаптер для SSD-диска формата М2 2230 оснащен микрокулером. Он постоянно охлаждает «планку», что исключает тормоза из-за перегрева в процессе передачи данных. От падения портативный сетап защищает кейс с прозрачной крышкой в двух цветовых вариантах: яркий желтый и строгий серый.
Адаптер читает диски объемом до 2 ТБ памяти и, по словам компании, способен перегонять до 1 ГБ информации в секунду. Однако показатели варьируются в зависимости от качества самого SSD. Что касается совместимости, то кроху можно подцепить к любому устройству, будь то смартфоны, цифровые фотокамеры или игровые консоли.
На данный момент AliExpress — самое выгодное место для покупки Sharge Disc. На момент публикации его цена в официальном сторе составляет 3 799 рублей с бесплатной доставкой в течение двух недель (зависит от региона). Аналогичное устройство можно найти на Ozon, однако там его ценник стартует от 5 тыс рублей.
Купить Sharge Disc на AliExpress от 3 799 руб
Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158