Нашли на AliExpress крутейший мультитул Xiaomi за копейки. Даже разводной ключ есть

Артем
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Это что-то новенькое.

Линейка мультитулов Nextool от Xiaomi уже доказала свою универсальность. Это практически ящик с кучей инструментов у вас в кармане. Но пилки, ножи, пассатижи и прочие приблуды, это конечно круто, однако отверткой разболтавшуюся гайку или газовую трубу не затянуть. Поэтому такая штуковина просто обязана быть в запасе. 

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Разводной ключ, как и весь корпус, выполнен из прочной нержавеющей стали, а не из трижды переработанной фольги. Максимальный радиус охвата — 22 см. Регулировка имеет стопор и конструкция не рассыпется в ладонях, если переборщить с размерами. 

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Что еще: перочинный нож, отвертка с двумя сменными битами, мини-пила и универсальные плоскогубцы, что и закрутят проволоку, и перекусят ее. А еще в комплекте идет удобный матерчатый чехол.
Купить Xiaomi Nextool на AliExpress от 1 965 р.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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Комментарии

+948
hate_u
Это что. Я вот нашел сегодня на Алике крутейший внешний ссд на 256Тб за копейки ))))
Наиболее догадливые покупатели сего чуда догадались разобрать его и выложить фотки. Наконец я хоть увидел как при помощи платы, дешевой карты памяти и китайских соплей создаются такие шедевры и продаются под видом ссд или флешек Сяоми )
Вчера в 22:31
#
tellurian
+1663
tellurian hate_u
Ссылку в студию :)
Сегодня в 09:07
#
+948
hate_u tellurian
Например такой (таких франкенштейнов там много)

Смотри, что есть на AliExpress! Внешний жесткий диск для Xiaomi, SSD E60, 1 ТБ, 4 ТБ, 8 ТБ, 256 ТБ, USB 3,1, HD для ноутбука, PS5 за 4 268 ₽ — уже со скидкой -80%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=7IgksGD
час назад в 13:52
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+18
regioner
болгарка , перфоратор и дг в комплект входят)
Сегодня в 06:49
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+56
Shypok
Хоть рекламируйте что проверили с живыми фотографиями там по едет из алюминия кусок фигни за 2000 . Проще доплатить пойти в магаз выбрать из кучи нормальных ножей- мультитулов и не ждать месяц доставки с неизвестно чем .
Сегодня в 11:00
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