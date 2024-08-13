Нашли на AliExpress крутейший мультитул Xiaomi за копейки. Даже разводной ключ есть

Это что-то новенькое.
Линейка мультитулов Nextool от Xiaomi уже доказала свою универсальность. Это практически ящик с кучей инструментов у вас в кармане. Но пилки, ножи, пассатижи и прочие приблуды, это конечно круто, однако отверткой разболтавшуюся гайку или газовую трубу не затянуть. Поэтому такая штуковина просто обязана быть в запасе.
Разводной ключ, как и весь корпус, выполнен из прочной нержавеющей стали, а не из трижды переработанной фольги. Максимальный радиус охвата — 22 см. Регулировка имеет стопор и конструкция не рассыпется в ладонях, если переборщить с размерами.
Что еще: перочинный нож, отвертка с двумя сменными битами, мини-пила и универсальные плоскогубцы, что и закрутят проволоку, и перекусят ее. А еще в комплекте идет удобный матерчатый чехол.
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