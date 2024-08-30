Нашли на AliExpress: крутой геймпад с гироскопом и сенсором. Клавиатура и мышь больше не нужны

Артем
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Идеальный гаджет для ПК-геймеров.

Многие геймеры давно осознали, что играть на геймпаде в разы удобнее. Все клавиши под рукой и не нужно ломать пальцы, чтобы дотянуться до активации той или иной функции. Но есть у контроллеров одно слабое место, что отбивает все желание пользоваться ими — управление камерой. И если в экшены от третьего лица или гонки играть вполне комфортно, то запуск шутеров — это боль. Тут мыши по сей день равных нет.

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Гаджет, который мы нашли на AliExpress — гибрид геймпада и мыши. На левой стороне расположен стик, крестовина и куча клавиш, на которые можно привязать быстрое переключение оружия или комбинации для управления юнитами в стратегиях. На противоположной стороне — сенсор, повторяющий движение мыши. К привычным «шифтам» на верхней грани добавили еще пару «курков» на задней стороне устройства. Кроме того, внутри установлен 6-осевой гироскоп — управлять персонажем можно наклоняя контроллер из стороны в сторону.

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Пользователи, которые испытали его функциональность в игре остались довольны гаджетом. Однако отмечают, что ждать подключения к консолям Xbox и PlayStation не стоит, хотя данная функция и указана на изображении товара. Также создатели указали подключение по Bluetooth — это тоже не совсем так. Геймпад цепляется через USB-коннектер, если приобрести беспроводной вариант за 3 440 руб. Проводной обойдется дешевле — 2 809 руб

Купить геймпад на AliExpress

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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Источник:
AliExpress
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Комментарии

Dmitriy
+1109
Dmitriy
Угу, и играть на нем тоже по сути нереально, а так классный, да...
Сегодня в 10:04
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+297
Sergey2048
Может кто посоветует пульт к компу, желательно с гироскопом ( мышь). Что бы выбирать фильмы , стоп-рауза-громкость -выкл и так далее.
минуту назад
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