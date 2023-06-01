+134
Нашли на AliExpress мощный фен от Xiaomi. Работает как Dyson, но дешевле в разы
Артем Фунтиков —
Xiaomi Mijia H900 сушит волосы в считанные минуты мощным потоком воздуха. Есть несколько режимов работы, две комплектные насадки на магнитах для разного типа укладок.
Высокоскоростной фен Xiaomo Mijia H900 имеет удобную регулировку температуры от холодного до очень горячего. Три скоростных режима позволят выбрать оптимальный для вас вариант сушки.
В комплект входит подставка, которую можно разместить рядом с зеркалом и не убирать фен в дальний шкаф. Также есть два вида насадок для разных видов ухода за волосами. Обе крепятся к устройству на прочных магнитах и поворачиваются на 360°, для более удобной сушки.
Некоторые пользователи сравнили Xiaomi Mijia H900 с фенами фирмы Dyson и отмечают, что товар с AliExpress работает ничуть не хуже, но значительно приятнее в цене. Также упоминается коробка премиального уровня, которую не стыдно преподнести в качестве подарка.
Купить фен Xiaomi Mijia H900 на AliExpress
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia