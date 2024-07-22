Нашли на AliExpress: новейшие Xiaomi Mi Band 9, топовые realme Buds Air 6, неубиваемые смартфоны и планшеты с приятными скидками

AliExpress вновь устроил временную распродажу. По сниженному ценнику можно зацепить гаджеты бренда Cubot, которые славятся своей прочностью. Также нашли совсем свежий фитнес-браслет Xiaomi, TWS-наушники realme и Baseus для меломанов и «умные» часы Honor.
Планшет Cubot Tab KingKong
Корпус планшета защищен от ударов и попадания влаги по стандарту IP 69K и IP68. Внутри стоит 8-ядерный проц MT8788, 8 ГБ оперативной и 256 встроенной памяти. При желании можно ускорить работу накинуть еще 8 ГБ оперативки за счет внутреннего накопителя. Яркую картинку обеспечивает большой 10-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+. За автономность отвечает гигантский аккумулятор на 10 600 мА·ч.
Из отзывов: камера супер! Интернет без проблем пашет, раздает, передает на телевизор. Немного неудобно Wi-Fi включать/выключать. Он с мобильным интернетом находится в одной кнопке. Но думаю, дело в самом Андроиде. Панель быстрого доступа настраивается. Летает.
Купить Cubot TAB KINGKONG от 15 388 р
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Смарт-часы HONOR Watch GS Pro
Часы снабдили 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 454×454. Корпус защищен по стандарту MIL-STD-810G. Со смартфоном гаджет синхронизируется по Bluetooth 5.1. Часы показывают уведомления, отслеживают частоту сердцебиения, качество сна, уровень стресса, кислорода в крови и другие физические активности. Есть возможность управления музыкой и ответа на звонки. Время работы от одного заряда — до 25 дней и до 2 дней при активации всех функции, включая GPS.
Из отзывов: часы хорошие, мне нравится. Заряд держат две недели. Продавец отлично сработал, ему большое уважение. Часы рекомендую к покупке. Доставка быстрая. Подключились быстро к смартфону, работают адекватно. Версия глобальная. Продавца рекомендую на все 100%.
Купить HONOR Watch GS Pro с купоном продавца за 5 680 р
Беспроводные наушники Realme Buds Air 6 Pro
Наушники с 12,4-миллиметровым титановым драйвером, благодаря кодеку LDAC HD выдают яркое Hi-Res-звучание. Есть поддержка активного шумоподавления до 50 дБ и пространственного аудио. С учетом кейса Buds Air6 Pro продержаться до 40 часов от одного заряда.
Из отзывов: отличные уши. Решил сменить свои рилми бадс айр2. Разница огромная за 3 года, прогресс не стоит на месте. Компактные, очень музыкальные, легкие. Удобнее сидят в ушах. По частотам гораздо лучше выражены середина и высокие, бас также впечатляет. Глобальная версия.
Купить Realme Buds Air 6 Pro от 4 699 р
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 9
Новейший браслет сохранил прежний капсульный дизайн, но прибавил в точности измеряемых функций. С AMOLED-дисплея можно читать сообщения, отслеживать физическую активность, сон, уровень кислорода в крови и примерные показатели артериального давления. Бренд обещает увеличенное до трех недель время работы. На данный момент версия браслета поддерживает только английский и китайский языки, что в дальнейшем исправят обновлениями.
Купить Xiaomi Mi Band 9 от 3 966 р
Беспроводные наушники Baseus Bowie 10 Max
TWS-наушники управляются при помощи физических кнопок или фирменного приложения. Тип беспроводного соединения — Bluetooth 5.4. Заявлена совместимость с LHDC-кодеком, пространственное звучание и Hi-Res аудио. В режиме активного «шумодава» обещают 60 часов работы от одного заряда и 120 часов в стандартном режиме.
Из отзывов: очень понравились наушники! Сидят четко, размер регулируется. К устройству присоединяются быстро, без проблем. По качеству звучания тоже замечаний нет. Наушники получил в течение недели. Упаковано все на совесть, можно брать и на подарок. Приобретением доволен.
Предлагают Baseus Bowie 10 Max с купоном продавца за 3 434 р
Смартфон Cubot KingKong 9
Неубиваемый смартфон с двумя дисплеями. Основной — 6,5 дюймов с IPS-матрицей, разрешением 2408×1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Вспомогательный расположен на обратной стороне корпуса для отображения виджетов. За производительность отвечает чип Helio G99 и 12 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 24 ГБ. Постоянная память — 256 ГБ. Длительное время работы обеспечивает аккумулятор на 10 600 мА·ч.
Из отзывов: смартфон очень интересный. Понтовый дизайн, теперь нет нужды одевать на руку красивые часы, все есть на втором экране смартфона. Кстати металлическая накладка у него реально крепкая, несколько раз падал на бетон, а на накладке ни вмятинки!
Купить Cubot KingKong 9 с купоном продавца от 16 400 р
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.
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