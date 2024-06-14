Нашли на AliExpress: стальная подставка под монитор с портами и беспроводной зарядкой

А еще она освободит место на столе.
Подставка VAYDEER решает сразу несколько проблем. В первую очередь она позволяет установить монитор на ровно на уровне глаз. Второй плюс заключается в ее П-образной форме — под платформу можно задвинуть полноразмерную клавиатуру с мышкой и освободить рабочее пространство. Четыре USB-A позволяют восполнить нехватку портов, а «нырять» под стол к системному блоку для подключения флешки больше не придется. Приятным бонусом станет панель с беспроводной зарядкой. В прочем, эту опцию можно убрать — выйдет даже дешевле. Бо бокам от монитора еще останется место, например, можно кинуть часы, наушники и прочую мелочь из кармана.
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Само устройство выполнено из металла, габариты 546×200×90 мм при весе в 1620 гр. У продавца также есть несколько конфигураций подставки. Можно выбрать более скоростные порты, прибавить пару выдвижных ящичков или оставить только полочку.
Купить подставку VAYDEER от 5 558 руб
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