ПМЭФ 2024

Нашли на AliExpress: стальная подставка под монитор с портами и беспроводной зарядкой

Артем
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А еще она освободит место на столе.

Подставка VAYDEER решает сразу несколько проблем. В первую очередь она позволяет установить монитор на ровно на уровне глаз. Второй плюс заключается в ее П-образной форме — под платформу можно задвинуть полноразмерную клавиатуру с мышкой и освободить рабочее пространство. Четыре USB-A позволяют восполнить нехватку портов, а «нырять» под стол к системному блоку для подключения флешки больше не придется. Приятным бонусом станет панель с беспроводной зарядкой. В прочем, эту опцию можно убрать — выйдет даже дешевле. Бо бокам от монитора еще останется место, например, можно кинуть часы, наушники и прочую мелочь из кармана.

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Само устройство выполнено из металла, габариты 546×200×90 мм при весе в 1620 гр. У продавца также есть несколько конфигураций подставки. Можно выбрать более скоростные порты, прибавить пару выдвижных ящичков или оставить только полочку. 

Купить подставку VAYDEER от 5 558 руб

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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Комментарии

+290
Sergey2048
Мощный обзор. Надо было ссылку просто выложить и фото.
Сегодня в 12:25
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