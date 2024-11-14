Нашли на AliExpress: суперкомпактная колонка Xiaomi. 10 часов музыки и помещается в ладони

Артем
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А еще у нее достойный звук и защита от влаги и пыли.

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Если вы из тех, кто не иожет прожить музыки и минуты, но желаете большего нежели скромные динамики смартфона, то Xiaomi создали эту колонку специально для вас. Как и все беспроводные аудиогаджеты она цепляет звук по Bluetooth, имеет клавиши для навигации по треками, но в отличие от своих собратьев крайне компактна. Корпус — не больше среднего пауэрбанка, обтянут износостойкой тканью и защищен от влаги и пыли по стандарту IP 67. 

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Чтобы носить музыкальный кирпичик предусмотрена петля, а на нижней стороне есть четыре прорезиненых ножки — так ткань колонки проживет значительно дольше. 

По словам производителя, аккумулятора хватает на 10 часов прослушивания на 40% громкости. Пользователи же хвалят колонку за качественную сборку и хороший по меркам компактности звук, сравнивая его с JBL.

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Из отзывов: Пришла за две недели. Выглядит очень стильно и аккуратно. Звук сопоставим с jbl GO3. Частоты все на месте даже басок имеется. Поначалу даже вау эффект был. Для 5 Вт довольно громкая. Звуки включения и соединения очень приятные. Берите без сомнений. Это же хитяра.

В дни распродажи ценник на нее обвалился — 1700 руб за одну или 3 333 руб если хочется создать стереопару, да, она и такое умеет.

Купить портативную колонку Xiaomi на AliExpress

Не забывайте проверять наличие купонов у продавцов — они позволят дополнительно снизить стоимость. Желаем вам удачных покупок, а если появятся какие-то интересные предложения, то мы расскажем о них на страницах нашего сайта.

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