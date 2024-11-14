Нашли на AliExpress: суперкомпактная колонка Xiaomi. 10 часов музыки и помещается в ладони

А еще у нее достойный звук и защита от влаги и пыли.
Чтобы носить музыкальный кирпичик предусмотрена петля, а на нижней стороне есть четыре прорезиненых ножки — так ткань колонки проживет значительно дольше.
По словам производителя, аккумулятора хватает на 10 часов прослушивания на 40% громкости. Пользователи же хвалят колонку за качественную сборку и хороший по меркам компактности звук, сравнивая его с JBL.
Из отзывов: Пришла за две недели. Выглядит очень стильно и аккуратно. Звук сопоставим с jbl GO3. Частоты все на месте даже басок имеется. Поначалу даже вау эффект был. Для 5 Вт довольно громкая. Звуки включения и соединения очень приятные. Берите без сомнений. Это же хитяра.
В дни распродажи ценник на нее обвалился — 1700 руб за одну или 3 333 руб если хочется создать стереопару, да, она и такое умеет.
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