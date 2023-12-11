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Нашли неубиваемый планшет на AliExpress — 75 дней работы, 20 ГБ оперативки и камера от Samsung
Артем Фунтиков —
Чтобы удержать в руках столь брутальный гаджет, в комплект входит специальный ремешок-держатель.
Fossibot DT2 может похвастаться 10,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000×1200, 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X с возможностью расширения до 20 ГБ за счет свободного места на внутреннем накопителе и хранилищем на 256 ГБ. Если этого мало, новинка имеет слот под карту памяти. Максимум влезет 2 ТБ.
Что касается производительности, то Fossibot DT2 оснащен восьмиядерной однокристальной системой MediaTek Helio G99, а аккумулятор емкостью 22 000 мА·ч, продержится до 75 дней от одного заряда в режиме ожидания. В комплекте с планшетом идет зарядный блок мощностью 66 Вт. 15 минут у розетки хватит на просмотр двухчасового фильма, а с 0 до 100% пройдет 2 часа 50 минут. К слову, планшет можно использовать как пауэрбанк.
Разрешение основной камеры — 64 ГБ, сэлфи — 32 МП от Samsung и Sony соответственно. Рядом с ними расположен мощный светодиодный фонарь яркостью 154 люмен. Также заявлен объемный звук (4 динамика) и защита по стандарту IP68/IP69K. Разблокировать экран можно при помощи отпечатка пальца или по лицу. Дополнительной защитой станет комплектный ремешок, который крепиться на задней стороны корпуса четырьмя винтами.
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ИНН: 7703380158
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Комментарии
То есть он так тормози и глючит что владельцы постоянно хотят его разбить об стену 😂
час назад в 20:36
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Может быть но g99 проц вроде не плох сам по себе среди бюджетников
час назад в 21:15
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