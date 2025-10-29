Нашли отличную отвёртку Xiaomi для разбора техники и не только. Сейчас её можно урвать по цене бизнес-ланча

Среди наших читателей хватает энтузиастов, которые обожают ковыряться в железках — чинят ноутбуки, чистят консоли или апгрейдят ПК. И каждый раз искать подходящую отвёртку или нужную биту — та ещё задача. Поэтому лучше заранее обзавестись топовым девайсом от Xiaomi — Mijia Electric Screwdriver. У неё компактный корпус с электроприводом, мощный мотор и полный набор бит под любую задачу. Работает тихо, заряжается по USB-C и подходит для точной сборки гаджетов.
Работает Xiaomi Mijia Electric Screwdriver от встроенного аккумулятора. Его хватает на 400 циклов на одном заряде. Подзаряжается гаджет по USB-C. Управление простое и продуманное: две кнопки отвечают за направление вращения, а сам инструмент можно использовать и в ручном режиме.
Обычно за такую отвёртку Xiaomi Mijia Electric Screwdriver просят от 5 тысяч рублей, но сейчас её можно приобрести всего за 2515 рублей или даже оформить в Сплит на Маркете. Обратите внимание, что цены указаны для Москвы. Жители регионов могут переключиться на столицу, чтобы проверить возможность доставки.
