Нашли отличную отвёртку Xiaomi для разбора техники и не только. Сейчас её можно урвать по цене бизнес-ланча

Фархад

Xiaomi

Среди наших читателей хватает энтузиастов, которые обожают ковыряться в железках — чинят ноутбуки, чистят консоли или апгрейдят ПК. И каждый раз искать подходящую отвёртку или нужную биту — та ещё задача. Поэтому лучше заранее обзавестись топовым девайсом от Xiaomi — Mijia Electric Screwdriver. У неё компактный корпус с электроприводом, мощный мотор и полный набор бит под любую задачу. Работает тихо, заряжается по USB-C и подходит для точной сборки гаджетов.

По сути, одна такая отвёртка способна заменяет целый ящик инструментов. Всё уложено в прочный алюминиевый кейс с магнитной крышкой и набором из 24 стальных бит. Кстати, тут есть даже редкие типы бит под технику Apple, Samsung и Nintendo. Такой сет покрывает почти все сценарии ремонта и обслуживания: от апгрейда ноутбука и ремонта геймпада до фиксации мелкой бытовой техники или очков.

Работает Xiaomi Mijia Electric Screwdriver от встроенного аккумулятора. Его хватает на 400 циклов на одном заряде. Подзаряжается гаджет по USB-C. Управление простое и продуманное: две кнопки отвечают за направление вращения, а сам инструмент можно использовать и в ручном режиме.

Обычно за такую отвёртку Xiaomi Mijia Electric Screwdriver просят от 5 тысяч рублей, но сейчас её можно приобрести всего за 2515 рублей или даже оформить в Сплит на Маркете. Обратите внимание, что цены указаны для Москвы. Жители регионов могут переключиться на столицу, чтобы проверить возможность доставки.


Комментарии

Volnorez Uraganov
+120
Volnorez Uraganov
Есть у меня такая только я без моторчика выбрал , обычную , но точно такую же в таком же кейсе , у меня она называется сяоми вифа,
Вчера в 21:19
#
+20
myname32
дорогими бизнес ланчами автор питается
час назад в 23:25
#
+28
redlac77
2845 ценник
час назад в 23:30
#