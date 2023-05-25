Нашли стильный и компактный пауэрбанк на AliExpress. Куча возможностей за копейки

Внешнее зарядное устройство на 20000 мА·ч поддерживает быструю зарядку, имеет 4 порта, встроенный набор кабелей и яркий светодиодный фонарь. Найти его можно на AliExpress
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При этом гаджет интересно оформлен. Передняя часть закрыта прозрачной крышкой, через которую видны микросхемы, а в центре стоит индикатор заряда в процентах. Там же по краям есть 8 ярких светодиода. Их можно использовать как ручной фонарик или повесить на рюкзак за петлю на корпусе. Так в темноте вас точно заметит проезжающая машина.
Если вы забыли дома зарядный кабель — ничего страшного. На задней стороне закреплены 3 кабеля: lightning для iPhone, а также microUSB и USB-C Android-устройств.
На верней и нижней гранях расположены порты. Поставить на зарядку можно 4 устройства: 2 с разъемом USB-A и 2 с USB-C.
В наличие у продавца есть три варианта цветов: черный, желтый и белый.
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