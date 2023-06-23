Нашли уникальную Bluetooth-колонку Теслы на AliExpress. Такую невозможно не купить

Гаджет выпускает электрические разряды в такт музыке, зажигает светодиодные лампы и устраивает настоящее шоу с окружающими предметами
Необычная шкатулка из прозрачного пластика подключается к сети, и через ввернутый шпиль передает разряды тока. Устройство работает по принципу катушки Николаса Телсы, его можно вспомнить по урокам физики или в виде декоративного домашнего украшения. Однако в отличии плазменного шара, в котором разряды гуляют по внутренней поверхности стекла, изобретение позволяет буквально прикоснуться к молнии. Из-за громких издаваемых щелчков это может быть страшно, но бояться нечего — это абсолютно безболезненно.
Если поднести к шкатулке пустую стеклянную ёмкость, разряды буду красиво расходиться по стенкам, светодиодные лампы любых размеров они загорятся, как при включении в сеть. К слову, парочку маленьких лампочек продавец отправляет вместе с колонкой, для проведения опытов.
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