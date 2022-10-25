Aliexpress

Нашли уникальные часы и календарь на AliExpress. Дети рады, друзья завидуют

Артем
sdh.png

Красивые и необычные настенные часы и настольный календарь не только украсят интерьер, но и дадут хорошую разминку для мозгов.

Настенные часы от 3819 р.

крфуеке.jpg

Хорошо, когда всегда можно следить за временем. На этот случай у большинства из нас на стене расположены электронные или кварцевые часы. Если вы хотите не просто обновить антураж комнаты, но и с пользой провести выходные, то стоит присмотреться к Zodiac Wall Clock. Это не просто предмет интерьера, оформленный знаками зодиака, но и конструктор, который интересно собирать. Деревянный механизм подвижный и служит для настройки времени. Также имеется возможность настройки текущего месяца.

Настольный календарь от 2082 р.

Robotime-Zodiac-3D.jpg_640x640.jpg

Time Engine Calendar — больше календарь, чем часы. Его также нужно собирать, однако, в данной конструкции присутствуют элементы из прозрачного пластика. Модель отображает число, день недели и месяц, но и время посмотреть тоже можно — сбоку расположен небольшой циферблат. 
Из отзывов: Конструктор отличного качества. Деталь подходит к детали идеально. Полное отсутствие люфтов, но при этом всё сходиться без усилий. Часы ходят без звука.

Оба товара можно найти перейдя по этой ссылке и выбрать наиболее привлекательный для вас вариант в пункте «Цвет»:

врер.png

Купить часы Zodiac Wall Clock или календарь Time Engine Calendar

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Практичный и дешёвый мини-экран с AliExpress — для геймеров и не только
10 товаров с AliExpress. Собрали практичные и функциональные находки
7 полезных расширений для AliExpress. Лишат проблем с качеством товара и доставкой
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

10 находок с AliExpress. С ними квартира станет удобнее
10 классных находок с AliExpress. Только полезные и практичные гаджеты
10 классных гаджетов с AliExpress. Практично, удобно, функционально
9 находок с AliExpress. Товары, которые сделают ваш быт комфортнее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу