Нашли уникальные часы и календарь на AliExpress. Дети рады, друзья завидуют

Красивые и необычные настенные часы и настольный календарь не только украсят интерьер, но и дадут хорошую разминку для мозгов.Хорошо, когда всегда можно следить за временем. На этот случай у большинства из нас на стене расположены электронные или кварцевые часы. Если вы хотите не просто обновить антураж комнаты, но и с пользой провести выходные, то стоит присмотреться к Zodiac Wall Clock. Это не просто предмет интерьера, оформленный знаками зодиака, но и конструктор, который интересно собирать. Деревянный механизм подвижный и служит для настройки времени. Также имеется возможность настройки текущего месяца.Time Engine Calendar — больше календарь, чем часы. Его также нужно собирать, однако, в данной конструкции присутствуют элементы из прозрачного пластика. Модель отображает число, день недели и месяц, но и время посмотреть тоже можно — сбоку расположен небольшой циферблат.Конструктор отличного качества. Деталь подходит к детали идеально. Полное отсутствие люфтов, но при этом всё сходиться без усилий. Часы ходят без звука.Оба товара можно найти перейдя по этой ссылке и выбрать наиболее привлекательный для вас вариант в пункте «Цвет»: