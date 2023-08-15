Нашли уникальный чехол-сейф для смартфона на AliExpress. С ним вы точно перестанете лениться

Гаджет помогает перестать постоянно залипать в соцсетях, играх или на YouTube и сосредоточиться на работе.Сейчас еще вот это видео досмотрю и за дело. Надо ответить на сообщение. А тут еще и фотки с отпуска выложили, стоит глянуть. О, новый выпуск подкаста... Знакомо? Не успеваешь оглянуться, а проходит час, другой, а смартфон и прокрастинация не дают сдвинуться с мертвой точки.Если не можете взять себя в руки, то этот гаджет, несомненно, придется к месту. Смартфон вкладывается в футляр и надежно закрывается внутренним замком. На дисплее устанавливается таймер по истечении которого вы получите свое устройство обратно. При этом чехол-сейф позволяет отвечать на входящие звонки, а также имеет прорезь под кабель зарядки.Впрочем, достать смартфон все же можно — для этого есть экстренная кнопка разблокировки. Однако открыть чехол позволяется всего два раза за выставленное время. Прежде чем воспользоваться «жизнью» стоит подумать, а так ли важно это делать прямо сейчас.Чехол работает от собственного аккумулятора, которого хватает почти на месяц ежедневного использования. Габариты смартфона должны быть не больше 16.7×9×1.3 см (ДхШхТ).