Нашли уникальный чехол-сейф для смартфона на AliExpress. С ним вы точно перестанете лениться

Артем
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Гаджет помогает перестать постоянно залипать в соцсетях, играх или на YouTube и сосредоточиться на работе.

Сейчас еще вот это видео досмотрю и за дело. Надо ответить на сообщение. А тут еще и фотки с отпуска выложили, стоит глянуть. О, новый выпуск подкаста... Знакомо? Не успеваешь оглянуться, а проходит час, другой, а смартфон и прокрастинация не дают сдвинуться с мертвой точки.

Если не можете взять себя в руки, то этот гаджет, несомненно, придется к месту. Смартфон вкладывается в футляр и надежно закрывается внутренним замком. На дисплее устанавливается таймер по истечении которого вы получите свое устройство обратно. При этом чехол-сейф позволяет отвечать на входящие звонки, а также имеет прорезь под кабель зарядки.
Впрочем, достать смартфон все же можно — для этого есть экстренная кнопка разблокировки. Однако открыть чехол позволяется всего два раза за выставленное время. Прежде чем воспользоваться «жизнью» стоит подумать, а так ли важно это делать прямо сейчас. 

Чехол работает от собственного аккумулятора, которого хватает почти на месяц ежедневного использования. Габариты смартфона должны быть не больше 16.7×9×1.3 см (ДхШхТ).

Купить чехол-сейф на AliExpress
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Комментарии

Hello!
+621
Hello!
Вот бы на айпад детям такой))
Сегодня в 10:07
#
st00p1dm0nkey
+4056
st00p1dm0nkey Hello!
Пароль не пробовали поставить?
Сегодня в 10:20
#
Hello!
+621
Hello! st00p1dm0nkey
Не, не пробовал. А так можно?
Сегодня в 10:24
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st00p1dm0nkey
+4056
st00p1dm0nkey Hello!
Вот так, если ваш вопрос не стёб))
2 часа назад в 12:20
#
tellurian
+4965
tellurian Hello!
Экранное время настроить им. Оно правда работает не очень правильно, но помогает.
Сегодня в 10:52
#
Hello!
+621
Hello! tellurian
Да понятно это все. С этой штукой веселее и играючи для детей будет.
Сегодня в 11:03
#
+346
NikTo Hello!
Пина свой?!? 😝
2 часа назад в 11:55
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