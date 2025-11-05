Названы лучшие недорогие смартфоны середины осени. Каждый из них — шедевр

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали обновлённый рейтинг смартфонов средней ценовой категории. Примечательно, что в него вошли только модели с процессорами MediaTek, хотя раньше в топ пробивались и устройства с чипами Qualcomm.
1. Realme Neo7 SE — 1 931 641 балл
2. iQOO Z10 Turbo — 1 915 499 баллов
3. Vivo Y300 GT — 1 909 184 балла
4. Redmi Turbo 4 — 1 868 587 баллов
5. Oppo Reno 14 — 1 495 632 балла
6. Oppo Reno 14 Pro — 1 485 371 балл
7. Motorola Edge 60 Pro — 1 451 715 баллов
8. Oppo K13 Turbo 5G — 1 450 850 баллов
9. Oppo Reno 13 Pro — 1 291 601 балл
10. Oppo Reno 13 — 1 283 913 баллов
На «Яндекс Маркете» эти смартфоны продаются недорого — от 19 тысяч рублей.
Как видно из этого чарта, середнячки набирают в AnTuTu более 1,2 млн баллов, хотя такой показатель ещё два-три года назад был присущ исключительно флагманским устройствам. Некоторые из них приближаются к отметке 2 миллиона баллов — то, что было у топовых гаджетов 2023–2024 годов.
