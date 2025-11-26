Top.Mail.Ru

Носки ISSEY MIYAKE для iPhone 17 Pro Max уже появились на AliExpress по 500 рублей

Фархад

Issey Aliexpressyake

Спустя несколько дней после того, как фирменные чехлы-носки для iPhone от Apple и Issey Miyake были распроданы по всему миру, китайские умельцы наклепали кучу похожих аксессуаров, но в десятки раз дешевле.

Напомним, ранее в этом месяце Apple представила карман для iPhone в сотрудничестве с японским модным брендом Issey Miyake. Этот аксессуар, связанный методом 3D-вязания вышел в ограниченном тираже и его моментально раскупили. В России цены доходили до 60 тысяч рублей, а в США — $150/230 в зависимости от длины ремешка.

Теперь похожие версии аксессуаров начали появляться на китайских площадках, включая AliExpress, где можно купить клон 1:1 iPhone Pocket всего за 539 рублей. Причём с бирками Issey Miyake. Вряд ли он будет сильно отличаться от того, что продавали в Apple Store.

3
Комментарии

kardigan
+4292
kardigan
Что об этом говорить, если есть те , кто за шесть лямов зелёных покупает бана приклеенный скотчем к стене, чтоб затем сц.к@ тупо его сожрать?
Пойду на рынок, куплю пару носков, из них смарт хотя бы не вывалится ненароком.
Вчера в 19:27
#
+201
Gabriel
Ценность весть определяется содержанием, а не формой и материалом.
Оригинальный Монэ стоит миллионы, копия несколько тысяч, репродукция менее сотни, фото бесплатно.
Я это к тому что этот носок не для заработка, а скорее вложение в имидж и историю компании.
Хочется приобщиться но не готов много платить милости просим 500₽
Вчера в 20:22
#
tellurian
+2728
tellurian Gabriel
Тут вопрос в качестве и материалах.

Хотя с картинами не совсем удачный пример. Не каждый понимает и увидит в чём отличие. Да и элемент развода/обмана есть.
2 часа назад в 21:17
#