Носки ISSEY MIYAKE для iPhone 17 Pro Max уже появились на AliExpress по 500 рублей

Спустя несколько дней после того, как фирменные чехлы-носки для iPhone от Apple и Issey Miyake были распроданы по всему миру, китайские умельцы наклепали кучу похожих аксессуаров, но в десятки раз дешевле.
Теперь похожие версии аксессуаров начали появляться на китайских площадках, включая AliExpress, где можно купить клон 1:1 iPhone Pocket всего за 539 рублей. Причём с бирками Issey Miyake. Вряд ли он будет сильно отличаться от того, что продавали в Apple Store.
Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
erid: 2bL9aMPo2e49hMef4pdzo6JkYp