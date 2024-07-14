Nothing CMF Phone 1 представили только на днях, а его уже сливают со скидкой на AliExpress

Суббренд Nothing, CMF, представил свой первый смартфон всего несколько дней назад, но его и другие новинки компании уже можно приобрести на AliExpress по довольно выгодным ценам.
Напомним, CMF Phone 1 получил уникальный для 2024 года съёмный корпус, который к тому же любой желающий может распечатать на 3D-принтере. Сама компания также продаёт сменные панели.
По железу этот девайс намного лучше конкурентов в бюджете до 20 тысяч рублей. За свои деньги он предлагает 6,76-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью в 2000 нит. За производительность отвечает 4-нм чип MTK Dimensity 7300 с 6/8 Гб оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
На задней панели CMF Phone 1 расположены две камеры на 50 Мп и 2 Мп. Разрешение фронталки — 16 Мп. Среди прочих особенностей — аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 33 Вт, реверсивная проводная зарядка до 5 Вт, слот для карт microSD, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, подэкранный сканер отпечатков пальцев.
Прямо сейчас базовую версию CMF Phone 1 можно урвать на АлиЭкспресс всего за 20 650 рублей. Для сравнения, в Европе смартфон оценён в 239 евро (~23 тысячи рублей).
Цены на наушники CMF Buds Pro 2 стартуют с 5370 рублей, а часы CMF Watch Pro 2 обойдутся в 5970 рублей.
Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158