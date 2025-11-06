Nothing Phone (3a) Lite появился в России по доступной цене

Компания Nothing объявила о выходе смартфона Phone (3a) Lite на российский рынок. Новая модель сохранила узнаваемый дизайн бренда, сделав акцент на доступности — цены на маркетплейсах стартуют от 14 тыс руб.
Модель сохранила свою главную фишку — подсветку Glyph Light. Она подскажет о новых уведомлениях, звонках и событиях легким мерцанием на корпусе. Световые паттерны можно настроить как для контактов, так и и для отдельных действий. Также поддерживаются функции Flip to Glyph (беззвучный режим при перевороте), Essential Notifications (уведомления от выбранных контактов).
Смартфон получил 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с FullHD+ разрешением, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Сердцем смартфона стал чип MediaTek Dimensity 7300 Pro в связке с 8 ГБ «оперативки», которую можно увеличить еще на 8 ГБ за счет накопителя. Объем встроенной памяти — 256 ГБ. Если этого мало, хранилище можно увеличить картой памяти на 2 ТБ.
Основная камера — 50 МП Samsung 1/1.57″ с системой обработки TrueLens Engine 4.0. Она поддерживает ночной, портретный и макрорежимы, а также видеосъемку в 4K 30 fps. Разрешение селфи-камеры составило 16 МП.
Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч обеспечивает до двух дней автономной работы. Быстрая зарядка на 33 Вт зарядит смартфон до 50% за 20 минут, а функция реверсивной зарядки мощностью 5 Вт подходит для питания аксессуаров.
Phone (3a) Lite работает на Android 15 с оболочкой Nothing OS 3.5, которая включает автоматическую сортировку приложений (Smart Drawer), личное пространство (Private Space) и блокировку приложений (App Locker).
Nothing Phone (3a) Lite официально доступен в России на маркетплейсах.
