Nothing Phone (4a) Pro появился в продаже. Где купить и сколько стоит?

Официальный интернет-магазин бренда Nothing на AliExpress объявил о старте продаж нового смартфона Nothing Phone (4a) Pro, мировая премьера которого состоялась в начале марта. Устройство сочетает фирменный дизайн с обновлёнными техническими характеристиками. Новинка доступна для заказа в нескольких цветовых вариантах, включая розовый, чёрный и серебристый. Стартовая цена с учётом купона и пошлины составляет около 38 700 рублей.
Смартфон оснащён 6,83-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1260×2800 пикселей и поддержкой частоты обновления до 144 Гц. За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 в сочетании с 8 или 12 гигабайтами оперативной памяти и накопителем объёмом 256 ГБ.
В конфигурацию камер входит основной 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией изображения и перископический объектив с таким же разрешением, обеспечивающий 3,5-кратный оптический зум. Набор дополняет сверхширокоугольная камера на 8 Мп, а для селфи предусмотрен 32-мегапиксельный фронтальный модуль. Рядом с блоком камер расположен небольшой дисплей Glyph Matrix, который может отображать различные анимации и уведомления.
Аккумулятор ёмкостью 5080 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 50 Вт и функцию реверсивной зарядки на 7,5 Вт для подпитки других устройств. Корпус смартфона имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP65, что гарантирует устойчивость к водяным струям низкого давления.
Новинка работает под управлением операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой Nothing OS 4.1. Производитель обещает предоставить три крупных обновления платформы и шесть лет поддержки в виде патчей безопасности. Nothing Phone (4a) Pro стал первым смартфоном компании, в котором частично отказались от полностью прозрачной задней крышки в пользу цельного алюминиевого корпуса, оставив прозрачным лишь блок камер.
В продаже на российском AliExpress представлены версии, предназначенные для глобального рынка, со всей необходимой поддержкой частот для работы в местных сетях, а также возможностью обновлять оболочку по воздуху без потери данных.
