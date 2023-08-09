Новые флагманы Samsung продают с максимальной выгодой. Магазин возвращает от 32 до 58 тысяч рублей

В продаже доступны следующие модели:
- Galaxy Z Flip5 (8 + 256 ГБ) — 108 250 р. (возврат 32 475 баллов)
- Galaxy Z Flip5 (8 + 512 ГБ) — 118 090 р. (возврат 35 427 баллов)
- Galaxy Z Fold5 (12 + 256 ГБ) — 184 640 р. (возврат 55 392 балла)
- Galaxy Z Fold5 (12 + 512 ГБ) — 194 360 р. (возврат 58 308 баллов)
Баллы «СберСпасибо» зачисляются на счёт через 14 дней после получения товара. Ими можно оплатить до 100% от стоимости последующих покупок в «Мегамаркете».
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