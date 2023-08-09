Новые флагманы Samsung продают с максимальной выгодой. Магазин возвращает от 32 до 58 тысяч рублей

Александр
Принадлежащий «Сберу» маркетплейс «Мегамаркет» продаёт представленные недавно складные смартфоны Samsung по очень привлекательным ценам. Они стоят от 108 до 194 тысяч рублей, но после покупки можно получить бонусные баллы «СберСпасибо» на сумму от 32 до 58 тысяч. За вычетом этих баллов цены получаются очень-очень привлекательными.

В продаже доступны следующие модели:

  • Galaxy Z Flip5 (8 + 256 ГБ) — 108 250 р. (возврат 32 475 баллов)
  • Galaxy Z Flip5 (8 + 512 ГБ) — 118 090 р. (возврат 35 427 баллов)
  • Galaxy Z Fold5 (12 + 256 ГБ) — 184 640 р. (возврат 55 392 балла)
  • Galaxy Z Fold5 (12 + 512 ГБ) — 194 360 р. (возврат 58 308 баллов)




Баллы «СберСпасибо» зачисляются на счёт через 14 дней после получения товара. Ими можно оплатить до 100% от стоимости последующих покупок в «Мегамаркете».
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Комментарии

+67
bagdan1978
Газоне никому не нужны гнусмасы
час назад в 21:53
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Seagull
–415
Seagull
С чего вдруг тел на андроид может стоить больше 50000 р?
54 минуты назад
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