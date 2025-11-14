OnePlus 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7300 мА·ч появился на AliExpress

Модель впечатляет не только топовым железом и незаурядным дизайном, но и привлекательной ценой.
С такими характеристиками OnePlus 15 легко справляется с запуском самых тяжеловесных игр, что подтверждают 3700 000 баллов в AnTuTu. С автономностью новинки полный порядок. С аккумулятором на 7300 мА·ч можно забыть о зарядке на пару суток.
Сейчас OnePlus 15 предлагают на AliExpress по цене чуть выше 49 тыс руб с учетом таможенной пошлины.
• Купить OnePlus 15 на AliExpress
Чтобы сделать покупку максимально выгодной, не забудьте проверить продавца на наличие купонов и скидок, а также применить свои.
