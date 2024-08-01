«Отличный телевизор, работает круглыми сутками». Безрамочный смарт-ТВ Яндекса с Алисой отдают за 12 тысяч рублей

Если вы давно искали небольшой телевизор с хорошим экраном, солидным набором функций и адекватной ценой, сейчас — самое время действовать. Нашли лучший вариант от Яндекса для спальни, кухни или детской за ~12 тысяч рублей. Речь идёт о модели Tuvio TD32HFBHV1, которая предлагает безрамочный дизайн, операциону YaOS и управление через Алису.
Сразу отмечу, что все цены указаны на момент публикации статьи и только для Москвы. Жители других регионов могут переключиться на столицу и проверить возможность оформления доставки.
Tuvio HD-ready DLED Frameless (TD32HFBHV1) выглядит намного дороже своей цены благодаря минималистичному безрамочному дизайну. Он оснащён 32-дюймовым ЖК-дисплеем с IPS-матрицей, разрешением 720p HD (1366х768 пикселей), стандартной частотой обновления 60 Гц и подсветкой Direct LED. Запаса яркости в 200 нит вполне хватит для комфортного просмотра любого контента, если не ставить его напротив окна.
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На корпусе нашего ТВ расположены два порта USB-A, три разъёма HDMI 2.0, вход для кабеля Ethernet, AV-вход на тюльпаны, 3,5-мм разъём для наушников, оптический аудиовыход и слот CI/CI+. Само собой, в Tuvio TD32HFBHV1 есть Bluetooth, Wi-Fi (802.11n) и поддержка Miracast. За звук отвечают динамики мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Digital Plus.
Самая жирная фича Tuvio TD32HFBHV1 — операционка YaOS с управлением через Алису. Это большая редкость для устройств в ценовом сегменте до 15 тысяч рублей. При желании вы можете накачать кучу приложений и игр в память ТВ. Тут под это есть 8 ГБ встроенной памяти. В комплекте идёт пульт и две угловатые ножки, но при желании можно докупить VESA-крепление и повесить его на стену.
Прямо сейчас на Яндекс Маркете компактный телик Tuvio TD32HFBHV1 можно урвать за 12 320 рублей. Также не забывайте про кэшбеки, баллы, прочие бонусы и возможность оформления Сплита.
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ООО «Яндекс»
ИНН: 7736207543