Подборка лучших компьютерных мышек с AliExpress: удобные, красивые и недорогие

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»

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Если у вас есть компьютер, без мышки не обойтись. К сожалению, они часто выходят из строя, именно поэтому так важно найти надёжную модель, которая будет радовать ещё и удобством. В сегодняшней подборке недорогие мыши из Китая, в том числе от именитых брендов. Не забывайте брать купоны на странице продавцов, чтобы цены в корзине были ниже.Проводная геймерская мышь в чёрной или белой расцветке с подсветкой и настраиваемой чувствительностью сенсора. Помимо двух обязательных кнопок и колёсика, имеются две дополнительные кнопки на левой стороне, на которые можно настроить дополнительные действия в играх (например, перезарядку оружия или переключение чувствительности).Простенькая, но хорошо зарекомендовавшая себя мышь от Xiaomi. Она весит всего 60 г, лишена дополнительных кнопок и переключателей, питается от одной батареи формата AA и работает по беспроводному соединению.6 тысяч за мышь, конечно, многовато, но вы посмотрите на её дизайн! Корпус выполнен из прочного и лёгкого магниевого сплава, а вентиляционные отверстия обеспечивают вентиляцию, благодаря чему ладонь не будет потеть даже в жару. В мыши используется датчик PAW3395 киберспортивного уровня, а время работы от одного заряда достигает 200 часов. Примечательно, что производитель рекомендует потереть корпус наждачкой, чтобы немного содрать краску ради брутальности. Помимо стандартных кнопок имеются две дополнительные слева под большим пальцем и ещё один переключатель рядом с колёсиком.Беспроводная мышь от Ugreen в стиле Apple Magic Mouse. Она питается от батарейки AA, причём заряда хватит на полтора года, кнопки нажимаются почти бесшумно, а внизу есть переключатель чувствительности движения. На выбор три цвета — серебристый, бледно-зелёный и чёрный.Беспроводная вертикальная мышь с бесшумными кнопками. Она габаритнее обычных мышей, но в этом и заключается её достоинство, ведь на ней проще расположить руку так, чтобы она не испытывала дискомфорт. Кроме того, внутри установлен внушительный аккумулятор, а это значит, что заряжать его придётся очень редко. В наличии четыре цвета — розовый, чёрный, фиолетовый и белый.