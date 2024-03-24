Подборка мини-пылесосов из Китая: для автомобиля, электроники и быстрой уборки дома

Пылесос — незаменимая вещь, которая должна быть в каждом доме. И если обычные пылесосы или роботы есть, пожалуй, у всех, то компактные незаслуженно обходят стороной, а зря. Они очень удобные — занимают мало места, позволяют убрать грязь за несколько секунд, а некоторые из них умеют не только всасывать воздух, но и выдувать, что пригодится для бережной очистки электронных устройств (компьютеров, клавиатур, телевизоров, колонок и т. п.) В сегодняшней подборке — наиболее удачные модели ручных мини-пылесосов, продающихся на AliExpress.
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Xiaomi Mijia Mi Vacuum Cleaner mini (купить)
Симпатичный пылесос с габаритами 275×55×55 мм, весом около 500 г, бесщёточным мотором мощностью до 120 Вт с силой всасывания 13000 Па и минималистичным дизайном, как у всех домашних устройств Mijia. В комплекте пара насадок, в том числе щётка для оттирания плотно налипшей на поверхность пыли. Время автономной работы 30 минут, зарядить его можно за полтора часа через порт USB Type-C. Это очень популярная модель, поэтому не возникнет проблем с поиском и покупкой HEPA-фильтра, когда придёт время заменить его. Китайская версия этого пылесоса за счёт разблокированного турбо-режима примерно в три раза мощнее европейской, которая в основном продаётся в российских магазинах. Из недостатков — отсутствие выдува воздуха.
Baseus A5 (купить)
Модель, похожая на предыдущую, от одного из главных конкурентов Xiaomi — бренда Baseus. Этот пылесос обладает 130-ваттным мотором, обеспечивающим силу всасывания 16000 Па и работающим до 35 минут от одной зарядки. В комплекте пара насадок, щётка для чистки пылеприёмника и кабель USB Type-C. HEPA-фильтр можно мыть, купить новый при необходимости, тоже не проблема — около 900 рублей за пару. Выдува нет из-за особенностей конструкции.
Baseus A3 (купить)
Более доступная версия пылесоса Baseus с мощностью до 135 Вт, силой всасывания до 15000 Па, автономностью до 45 минут и зарядкой через Type-C. Несмотря на более низкую цену, он даже превосходит A5 по некоторым параметрам, хотя и выглядит проще.
SUITU ST-6645 (купить)
Выпускается в упрощенной версии (с обычным мотором) и более продвинутой (с бесщёточным мотором), разница в цене у них более чем в два раза. Производитель утверждает, что этот пылесос работает с мощностью 120 Вт и всасывает пыль с силой 95000 Па, но вряд ли стоит доверять этим цифрам (тем более, с учётом заявленной ёмкости аккумулятора всего 4000 мАч). Судя по описанию, он умеет всасывать пыль, вакуумировать пакеты и выдувать воздух. Покупатели в основном довольны этим товаром — у него более 2500 продаж только у одного продавца и средняя оценка 4,5 балла на основе почти 2100 отзывов. Комплектация гораздо богаче, чем у конкурентов — различные насадки и запасные фильтры. Доступна быстрая доставка с российского склада, а если заказать из Китая у другого продавца, выйдет на 100 рублей дешевле. В отзывах советуют брать updated-версию, она мощнее и менее шумная, а при покупке максимальной комплектации пропадёт необходимость искать фильтр на замену загрязнившемуся.
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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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Подборка мини-пылесосов из Китая: для автомобиля, электроники и быстрой уборки дома
Александр Кузнецов —
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