Подписка Яндекс Плюс Мульти: промокоды и скидки на февраль

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Музыка и подкасты в Яндекс Музыке

Кэшбэк баллами в сервисах Яндекса, среди которых такси по тарифам «Комфорт», «Комфорт+» и Ultima; доставка еды и продуктов, а также покупки я Яндекс Маркете.

Промокоды:

60 дней для новых участников — для активации переходим по ссылке

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Яндекс Плюс со скидкой

С конца 2022 года в подписке Яндекс Плюс остался только семейный тариф Мульти. Он позволяет добавлять до 3 участников. Таким образом можно скооперироваться вчетвером и экономить на стоимости подписки. В этой заметке мы собрали актуальные промокоды на бесплатный доступ к Яндекс Плюсу, а также несколько ссылок, по которым можно приобрести подписку со скидкой.Стоимость подписки составляет 299 рублей в месяц. За год с таким прайсом набегает 3588 р. Мы нашли на AliExpress несколько наиболее выгодных предложений.У продавца очень много положительных отзывов, а средняя оценка — 4,9 балла. В описании к товарам говорится, что после оплаты код активации присылают в личных сообщения или на электронную почту (подтверждается в отзывах). Не забудьте взять купон.