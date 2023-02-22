Подписка Яндекс Плюс Мульти: промокоды и скидки на февраль

Николай
Яндекс Плюс

С конца 2022 года в подписке Яндекс Плюс остался только семейный тариф Мульти. Он позволяет добавлять до 3 участников. Таким образом можно скооперироваться вчетвером и экономить на стоимости подписки. В этой заметке мы собрали актуальные промокоды на бесплатный доступ к Яндекс Плюсу, а также несколько ссылок, по которым можно приобрести подписку со скидкой.

Напомним, в Яндекс Плюс входят:
  • Фильмы и сериалы из сервиса Кинопоиск
  • Музыка и подкасты в Яндекс Музыке
  • Кэшбэк баллами в сервисах Яндекса, среди которых такси по тарифам «Комфорт», «Комфорт+» и Ultima; доставка еды и продуктов, а также покупки я Яндекс Маркете.

Промокоды:

  • 60 дней для новых участников — для активации переходим по ссылке
  • 60 дней для новых участников — для активации переходим по ссылке и вводим Y5S62QHYCP
  • 90 дней для новых участников — для активации переходим по ссылке и вводим SQBLV29HQS

Яндекс Плюс со скидкой

Стоимость подписки составляет 299 рублей в месяц. За год с таким прайсом набегает 3588 р. Мы нашли на AliExpress несколько наиболее выгодных предложений.
У продавца очень много положительных отзывов, а средняя оценка — 4,9 балла. В описании к товарам говорится, что после оплаты код активации присылают в личных сообщения или на электронную почту (подтверждается в отзывах). Не забудьте взять купон.
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