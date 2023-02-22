Подписка Яндекс Плюс Мульти: промокоды и скидки на февраль

С конца 2022 года в подписке Яндекс Плюс остался только семейный тариф Мульти. Он позволяет добавлять до 3 участников. Таким образом можно скооперироваться вчетвером и экономить на стоимости подписки. В этой заметке мы собрали актуальные промокоды на бесплатный доступ к Яндекс Плюсу, а также несколько ссылок, по которым можно приобрести подписку со скидкой.
Напомним, в Яндекс Плюс входят:
- Фильмы и сериалы из сервиса Кинопоиск
- Музыка и подкасты в Яндекс Музыке
- Кэшбэк баллами в сервисах Яндекса, среди которых такси по тарифам «Комфорт», «Комфорт+» и Ultima; доставка еды и продуктов, а также покупки я Яндекс Маркете.
Промокоды:
- 60 дней для новых участников — для активации переходим по ссылке
- 60 дней для новых участников — для активации переходим по ссылке и вводим Y5S62QHYCP
- 90 дней для новых участников — для активации переходим по ссылке и вводим SQBLV29HQS
Яндекс Плюс со скидкойСтоимость подписки составляет 299 рублей в месяц. За год с таким прайсом набегает 3588 р. Мы нашли на AliExpress несколько наиболее выгодных предложений.
- Яндекс Плюс Мульти на 36 месяцев за 3391,50 р.
- Яндекс Плюс Мульти на 24 месяца за 2673,30 р.
- Яндекс Плюс Мульти на 12 месяцев за 1784 р.
- Яндекс Плюс Мульти с Амедиатекой на 12 месяцев за 2992,50 р.