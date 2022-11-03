Скидки

Покупаем подписку Яндекс Плюс Мульти со скидкой

Николай
Нашли интересное предложение по подписке Яндекс Плюс Мульти на AliExpress. Стоимость годового абонемента обходится дешевле даже  по сравнению с новым предложением от Яндекса. 

Яндекс Плюс

Так, например годовой абонемент на Яндекс Плюс Мульти можно приобрести всего от 1 743 р., в то время как в учетной записи пользователей Плюса предлагается приобрести его за 1 990 р. После оплаты продавец высылает код активации в личные сообщения.  У магазина довольно много заказов и отзывов, а средняя оценка — 4,9 балла.

Яндекс Плюс
Стоимость предложения от Яндекса

Какие предложения со скидками есть в наличии

Напомним, с 1 ноября на AliEpress стартовала ежегодная распродажа 11.11. Мы собрали все самые полезные и интересные разделе акции здесь.
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Комментарии

Влад Соло
+544
Влад Соло
Подписка Яндекса на Алибабе😂
Сегодня в 12:31
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+16
Leadman
Нормально так яндекс ценник накрутил, скидочная цена предыдущего ноября = 990р
Сегодня в 13:23
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+4442
Carter_Mayers Leadman
Так фигли, всё дорожает, да и денег хочется и почему бы тогда не поднять)
2 часа назад в 13:45
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