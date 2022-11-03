Покупаем подписку Яндекс Плюс Мульти со скидкой

Так, например годовой абонемент на Яндекс Плюс Мульти можно приобрести всего от 1 743 р., в то время как в учетной записи пользователей Плюса предлагается приобрести его за 1 990 р. После оплаты продавец высылает код активации в личные сообщения. У магазина довольно много заказов и отзывов, а средняя оценка — 4,9 балла.
Стоимость предложения от Яндекса
Какие предложения со скидками есть в наличии
- Яндекс Плюс Мульти с Амедиатекой на 12 месяцев по цене от 2 914 р.
- Яндекс Плюс Мульти с Амедиатекой на 6 месяцев по цене от 794 р.
- Яндекс Плюс Мульти на 12 месяцев от 1 743 р
- Яндекс Плюс Мульти на 3 месяца от 445 р.
- Доступ к онлайн-кинотеатру PREMIER на 12 месяцев от 760 р.
- Доступ к онлайн-кинотеатру PREMIER на 6 месяцев от 445 р.